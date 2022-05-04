Кальюлайд - Криштафовичу: ваше желание столкнуть лбами две правящие в Таллинне партии понятно

"Евгений Криштафович через Postimees задал мне вопрос, суть которого cводится к следующему: не стыдно ли мне и таллиннским социал-демократам, лидером которых я являюсь, находиться в правящей в городе коалиции и руководить столицей вместе с Центристской партией?

Я не знаю, какие именно цели преследовал г-н Криштафович, задавая мне этот вопрос через СМИ. Если он хотел намекнуть, что коалицию было бы разумнее создать с реформистами, к которым г-н Криштафович присоединился после муниципальных выборов и чье мировоззрение он разделяет, то его желание столкнуть лбами две находящихся у руля в Таллинне партии, безусловно, понятно. Естественно, Партия реформ очень хочет участвовать в управлении столицей. Перспектива руководить главным городом страны политически очень привлекательна.

В то же время должен признать – я не совсем понимаю, какую конкретно роль мог бы выполнять г-н Криштафович в руководстве Таллинна. Столичная мэрия занимается серьезными вопросами, которые касаются сотен тысяч человек – строительством и ремонтом дорог, сортировкой и обработкой отходов, социальными вопросами и многими другими темами, от здравоохранения до образования. Вполне возможно, что г-н Криштафович очень компетентен в этих вопросах и прекрасно знает, как можно развивать эти сферы лучше, чем это делает нынешняя мэрия, возглавляемая центристами и социал-демократами.

Я, честное слово, по всем этим вопросам до сих пор не видел от г-на Криштафовича ни одного конкретного предложения. Возможно, дело в том, что я просто недостаточно внимательно следил за его политической жизнью. Я знаю, что партия г-на Криштафовича – Партия реформ – приложила после выборов немало усилий, чтобы войти в Таллинне в коалицию с центристами. Реформисты работают в этом направлении и сейчас.

Несмотря на то, что я возглавлял делегацию социал-демократов на очень обстоятельных коалиционных переговорах с Центристской партией, которые продолжались несколько недель, признаюсь, мы не затрагивали эту тему и не интересовались, как реформисты представляют себе управление городом и почему они и центристы не нашли общего языка: это было бы некорректно. Нашей целью было и остается конструктивное управление городом и решение проблем, важных для жителей Таллинна.

Так что я никак не могу прокомментировать то, что Партии реформ не нашлось места в столичной коалиции и что г-ну Криштафовичу не представилась возможность лично попробовать себя в решении практических вопросов, связанных с управлением городом.

Не исключено, что когда-нибудь такой шанс у г-на Криштафовича все же появится, но и в этом случае я бы советовал ему не спешить. Прежде, чем заниматься глобальными вопросами (например, как в нашем многонациональном городе обеспечить диалог и взаимопонимание между различными общинами), полезно набраться опыта и знаний о том, как устроена и работает городская система. Я твердо убежден, что руководители, прежде чем им доверить серьезные и очень ответственные задачи, должны сначала доказать свою эффективность.