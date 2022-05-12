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Президент Эстонии провозгласил Закон об иностранцах

rus.postimees.ee
Президент Эстонии провозгласил Закон об иностранцах
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Mauri Ratilainen

В среду президент Эстонии Алар Карис провозгласил поправки к Закону об иностранцах и к Закону о предоставлении иностранцам международной защиты, которые в понедельник Рийгикогу принял в неизменном виде.

21 апреля глава государства отказался их провозглашать, сославшись на нарушения процедурных норм при рассмотрении законопроекта в парламенте. После этого парламентская коалиция заявила, что планирует принять поправки в неизменном виде, на заседании, состоявшемся 9 мая, так и произошло, пишет Rus.ERR.

Оппозиция Рийгикогу осталась недовольна ни решением коалиции, ни нынешней позицией президента. «Тот факт, что коалиция решила выбросить принципы парламентской демократии в мусорную корзину, неприемлем, но еще хуже то, что президент отступил от защиты верховенства закона», - заявил председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер, добавив, что критические замечания президента в адрес законопроекта, сделанные 21 апреля, актуальны и сегодня.

Как ранее писал Rus.Postimees, новая редакция Закона об иностранцах упрощает наем на работу в Эстонию граждан третьих стран. В частности, в законе не будет больше требования платить таким работникам зарплату не менее средней по стране.

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