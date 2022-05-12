Президент Эстонии провозгласил Закон об иностранцах

21 апреля глава государства отказался их провозглашать, сославшись на нарушения процедурных норм при рассмотрении законопроекта в парламенте. После этого парламентская коалиция заявила, что планирует принять поправки в неизменном виде, на заседании, состоявшемся 9 мая, так и произошло, пишет Rus.ERR.

Оппозиция Рийгикогу осталась недовольна ни решением коалиции, ни нынешней позицией президента. «Тот факт, что коалиция решила выбросить принципы парламентской демократии в мусорную корзину, неприемлем, но еще хуже то, что президент отступил от защиты верховенства закона», - заявил председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер, добавив, что критические замечания президента в адрес законопроекта, сделанные 21 апреля, актуальны и сегодня.