Оптимизация школьной сети Нарвы была предопределена еще несколько лет назад, когда был подписан договор о переходе на госгимназии. В нем было четко заявлено о том, что 80% учеников гимназий будет учиться в государственных гимназиях. В свою очередь это приведет к снижению числа учеников в муниципальных школах, пишет депутат Нарвского горсобрания от партии "Ээсти 200" Денис Ларченко.
Денис Ларченко: надо сделать так, чтобы реформа образования прошла с наименьшими потерями
Из тех же договоренностей следует и то, что город должен будет сократить площадь учебных заведений на 7000 м2. Выводы о необходимости слияния некоторых школ также следуют и из проведенного детального анализа образования в Нарве.
Если говорить цифрами, сегодня в городских школах учится 4668 учеников, а с приходом госгимназий их число сократиться примерно на 720 человек. Это очень большое количество. Для сравнения скажу, что среднее число учеников нарвских школ примерно 600.
Отдельно хочется отметить и то, что заполняемость некоторых школ находится на очень низком, если не сказать критическом уровне. Возьмем, к примеру, Нарвскую 6-ую школу, где учиться чуть больше двухсот учеников или Паю школу, где по прогнозу на следующий учебный год будет учиться до 160 учеников.
Учитывая эти факты и рост цен на обслуживание и коммунальные расходы, следует вывод, что оптимизация нужна, причем план действий должен был быть в разработке уже давно. Прошлая власть не торопилась с этим и оставила все на последний момент. Пусть это останется на их совести. Сейчас надо сделать так, чтобы реформа образования прошла с наименьшими потерями в качестве образования и наиболее эффективным образом для города. В качестве дополнения хочется отметить, что в среднем город тратит порядка нескольких сотен тысяч евро на содержание и коммунальные расходы всего одного школьного здания в год, а их у нас семь и часть из них сейчас полупустые.
В первичной версии программы развития говориться о том, что надо будет объединять Нарвскую Солдинскую гимназию и шестую школу. На мой взгляд, это является разумным решением, особенно, если учитывать, что здание шестой школы находится в значительно лучшем состоянии, а также там имеется новый стадион и возможность для развития. Территория Солдниской гимназии может впоследствии послужить на благо жителей того района.
Программа, которая опубликована для публичного обсуждения должна пройти несколько этапов своего развития. Первый она прошла. Программа написана и предложения от ведущих экспертов сделаны. Теперь настало время дать слово жителям города и выслушать их обратную связь. После документ будет дополняться и в него будут вноситься необходимые изменения. Конечный вариант вынесут на обсуждение в горсобрание, где депутаты смогут проголосовать за его принятие.