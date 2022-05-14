Денис Ларченко: надо сделать так, чтобы реформа образования прошла с наименьшими потерями

Из тех же договоренностей следует и то, что город должен будет сократить площадь учебных заведений на 7000 м2. Выводы о необходимости слияния некоторых школ также следуют и из проведенного детального анализа образования в Нарве.

Если говорить цифрами, сегодня в городских школах учится 4668 учеников, а с приходом госгимназий их число сократиться примерно на 720 человек. Это очень большое количество. Для сравнения скажу, что среднее число учеников нарвских школ примерно 600.

Отдельно хочется отметить и то, что заполняемость некоторых школ находится на очень низком, если не сказать критическом уровне. Возьмем, к примеру, Нарвскую 6-ую школу, где учиться чуть больше двухсот учеников или Паю школу, где по прогнозу на следующий учебный год будет учиться до 160 учеников.

Учитывая эти факты и рост цен на обслуживание и коммунальные расходы, следует вывод, что оптимизация нужна, причем план действий должен был быть в разработке уже давно. Прошлая власть не торопилась с этим и оставила все на последний момент. Пусть это останется на их совести. Сейчас надо сделать так, чтобы реформа образования прошла с наименьшими потерями в качестве образования и наиболее эффективным образом для города. В качестве дополнения хочется отметить, что в среднем город тратит порядка нескольких сотен тысяч евро на содержание и коммунальные расходы всего одного школьного здания в год, а их у нас семь и часть из них сейчас полупустые.

В первичной версии программы развития говориться о том, что надо будет объединять Нарвскую Солдинскую гимназию и шестую школу. На мой взгляд, это является разумным решением, особенно, если учитывать, что здание шестой школы находится в значительно лучшем состоянии, а также там имеется новый стадион и возможность для развития. Территория Солдниской гимназии может впоследствии послужить на благо жителей того района.