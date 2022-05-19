Рене Меймер – чемпион Эстонии по марафону, первый в Эстонии «айронмэн» - спортсмен, одолевший дистанцию триатлона. Сейчас Рене – вице-президент Федерации скандинавской ходьбы в Эстонии, тренер и очень увлеченный этим видом спорта человек. Именно с ним я встречаюсь на берегу пляжа Штромки, потому что, во-первых, в конце мая все поклонники этого вида спорта будут отмечать Международный день скандинавской ходьбы, а во-вторых, я никогда не пробовала этот вид спорта, но очень хочется узнать, что же это такое.
Два в одном - когда спорт как лекарство
«Начало скандинавской ходьбе положили лыжники, которые летом тренировались, ходя с палками, чтобы не терять тонус рук, - говорит Рене. – Альпинисты тоже пользовались палками, поднимаясь в горы. В 1997 году этот вид спорта добрался до Финляндии, а в начале 2000-х с палками уже начали ходить мы: в 2003 году появилась наша Федерация, и с тех пор число поклонников этого вида спорта в Эстонии постоянно растет».
Международный союз скандинавской ходьбы INWA уже много лет проводит День скандинавской ходьбы. В этом году мероприятия пройдут 21 и 22 мая.
Я никогда в жизни не пробовала скандинавскую ходьбу. Более того, была убеждена, что это удел пожилых людей, потому что молодой и здоровый организм вполне может прорысить свои 10-20 километров прогулки просто бодро перебирая ногами.
«Я поначалу тоже так думал, - смеется Рене. – Пока не попал в аварию. Два человека насмерть, я чудом остался жив, но был переломан полностью. Месяц находился в коме, потом пять месяцев лежал. Как думаешь, что осталось от мышц? Все атрофировалось, я не мог даже стоять. И вот тогда начал учиться двигаться заново, с помощью палок. Шаг за шагом – три месяца я заново учился ходить. Так все и началось. Поверьте, эти палки – лучшая реабилитация».
Все объясняется просто: при обычной ходьбе задействованы только ноги. При скандинавской ходьбе работает все тело – в тонусе не только ноги, но и руки, спина, грудь, поясничный отдел. Иначе распределяется нагрузка. Тратится больше калорий – по некоторым данным, на 46% больше, чем при обычной ходьбе.
Всем и каждому
Заниматься ею можно в любом возрасте, в любое время года и суток, при любой погоде. Нет противопоказаний и по здоровью – вы сами задаете себе темп и дистанцию.
«А еще это недорого – комплект хороших палок стоит в среднем 35 евро, достаточно приемлемо, - говорит Рене. – Правда, нужна хорошая обувь. Либо походная, либо для свободного времени – со специальной подошвой. Беговые кроссовки не подходят, слишком мягкие. Подошва должна поддерживать свод стопы, потому что при ходьбе нужно делать «перекат» с пятки на носок - с обычной обувью это сложно».
Мне не терпится попробовать, потому что со стороны это выглядит, если честно, не слишком убедительно – я уверена, что смогу неплохо потренироваться и обычным прогулочным шагом.
«Я тоже не верил и подсмеивался, - говорит Рене. – А на самом деле, это отличная тренировка и жаль, что мужчины с недоверием относятся к скандинавской ходьбе. По нашей статистике, в этом виде спорта 95% спортсменов – женщины. Мужчины не доверяют. А зря. Сейчас попробуешь, поймешь, о чем я говорю».
Мы стоим на побережье, ветер сбивает с ног – как назло, единственный теплый весенний день был вчера и сегодня на пляже можно просто околеть. Это досадно – потому что самой лучшей трассой считается именно прибрежная полоса влажного плотного песка – на ней получается идеальный толчок.
«Асфальт, по которому так любят ходить горожане, последнее дело, - поясняет тренер. – Для скандинавской ходьбы лучше всего выбрать лесные тропы, гравийные дорожки. Если ходите по асфальту, то на палки нужно приобрести специальные резиновые накладки. Они смягчают толчок и не вредят асфальту».
Танцевальный шаг
Мы перебрались на лесную тропу, Рене вручает мне пару палок и помогает отрегулировать их высоту, чтобы я могла сориентироваться в будущем. Палки есть нескольких типов: обычные и складные. Складные проще брать с собой, а обычные более надежные. В любом случае, их нужно подбирать по росту спортсмена.
«Палки для ходьбы короче лыжных, определить правильную длину просто: кончик палки расположен рядом с пяткой, руки согнуты в локте под прямым углом, кисти держат темляк. Это идеальная длина. Лучше выбирать легкие и прочные модели, чтобы избежать лишних нагрузок».
Кстати. Неправильно подобранные палки – а этим грешат многие любители ходьбы, могут сильно навредить. Меняется угол наклона рук, что может спровоцировать воспаление локтей и боль в плечах и шее.
«Движения рук при неправильной высоте палок и неправильном их поставе напоминают доение коровы, мы так это называем, - говорит Рене. – Доить коров нам не надо, нужно правильно и технично двигаться, тогда от прогулки будет и польза, и удовольствие».
Мы начинаем двигаться. Рене показывает технику – оказывается, ходить нужно уметь, это чем-то напоминает танец: плавный перекат с пятки на носок. Шаги более длинные, чем обычно. Это первое, что нужно освоить.
«Теперь подключай палки, сначала просто волоки их за собой, руки двигаются в нормальном темпе - ты почувствуешь момент, когда они начнут втыкаться в землю. Все время соблюдай угол наклона палок, примерно 45 градусов», - напутствует меня тренер, и я пытаюсь шагать перекатами, не семенить, одновременно сохранять угол наклона палок и чувствовать момент толчка.
Странно. Кажется, что все просто, но на самом деле... А нет, кажется, вот оно – палки действительно в какой-то момент начали помогать, я начала постепенно отталкиваться и параллельно понимать, что имел в виду Рене, говоря о нагрузке. Действительно, когда пойман ритм, освоена техника, палки становятся прекрасным дополнением к ходьбе – я чувствую, как работают руки, как включилась спина. Если увеличить темп, сегодня и в зал идти не понадобится.
«Ты пока не спеши, привыкни к темпу, - догоняет меня тренер. – Есть три уровня тренировок. Первый – оздоровительный, это ходьба в спокойном темпе, это прекрасно подходит для начинающих. Затем можно переходить на ступеньку «Фитнес» - более активные тренировки. Ну а потом уровень «Спорт» - это для продвинутых. Но самое главное – регулярность занятий. Лучше всего заниматься через день примерно по часу-полтора, этого вполне достаточно для прекрасного тонуса. А если хотите приходите к нам на групповые тренировки, которые мы еженедельно проводим в Ласнамяэ, Пыхья-Таллинне и Мустамяэ».
Расписание тренировок по скандинавской ходьбе:
По вторникам в 11.00 – Ласнамяэ, парк Паэ
По средам в 18.00 – Мустамяэ, парк Мянни
По четвергами в 11.00 – сбор у пляжного павильона Штромки