Два в одном - когда спорт как лекарство

«Начало скандинавской ходьбе положили лыжники, которые летом тренировались, ходя с палками, чтобы не терять тонус рук, - говорит Рене. – Альпинисты тоже пользовались палками, поднимаясь в горы. В 1997 году этот вид спорта добрался до Финляндии, а в начале 2000-х с палками уже начали ходить мы: в 2003 году появилась наша Федерация, и с тех пор число поклонников этого вида спорта в Эстонии постоянно растет».

Международный союз скандинавской ходьбы INWA уже много лет проводит День скандинавской ходьбы. В этом году мероприятия пройдут 21 и 22 мая.

Я никогда в жизни не пробовала скандинавскую ходьбу. Более того, была убеждена, что это удел пожилых людей, потому что молодой и здоровый организм вполне может прорысить свои 10-20 километров прогулки просто бодро перебирая ногами.

«Я поначалу тоже так думал, - смеется Рене. – Пока не попал в аварию. Два человека насмерть, я чудом остался жив, но был переломан полностью. Месяц находился в коме, потом пять месяцев лежал. Как думаешь, что осталось от мышц? Все атрофировалось, я не мог даже стоять. И вот тогда начал учиться двигаться заново, с помощью палок. Шаг за шагом – три месяца я заново учился ходить. Так все и началось. Поверьте, эти палки – лучшая реабилитация».

Все объясняется просто: при обычной ходьбе задействованы только ноги. При скандинавской ходьбе работает все тело – в тонусе не только ноги, но и руки, спина, грудь, поясничный отдел. Иначе распределяется нагрузка. Тратится больше калорий – по некоторым данным, на 46% больше, чем при обычной ходьбе.

Всем и каждому

Заниматься ею можно в любом возрасте, в любое время года и суток, при любой погоде. Нет противопоказаний и по здоровью – вы сами задаете себе темп и дистанцию.

«А еще это недорого – комплект хороших палок стоит в среднем 35 евро, достаточно приемлемо, - говорит Рене. – Правда, нужна хорошая обувь. Либо походная, либо для свободного времени – со специальной подошвой. Беговые кроссовки не подходят, слишком мягкие. Подошва должна поддерживать свод стопы, потому что при ходьбе нужно делать «перекат» с пятки на носок - с обычной обувью это сложно».

Мне не терпится попробовать, потому что со стороны это выглядит, если честно, не слишком убедительно – я уверена, что смогу неплохо потренироваться и обычным прогулочным шагом.

«Я тоже не верил и подсмеивался, - говорит Рене. – А на самом деле, это отличная тренировка и жаль, что мужчины с недоверием относятся к скандинавской ходьбе. По нашей статистике, в этом виде спорта 95% спортсменов – женщины. Мужчины не доверяют. А зря. Сейчас попробуешь, поймешь, о чем я говорю».