Чиновники РФ убеждают Путина, что европейское эмбарго на российскую нефть «ничего не изменит». Rus.Postimees узнал у независимого российского нефтегазового аналитика, партнера агентства RusEnergy Михаила Крутихина, какие на самом деле есть перспективы у России по сохранению привычных объемов торговли нефтью, сколько потеряет бюджет России уже в 2022 году, и что будет на фоне происходящего с ценами на бензин в Эстонии.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Бешеные цены на бензин в Эстонии и будущее российской нефтянки
– «С точки зрения баланса энергетических ресурсов – ничего не изменится», – заявил про отсутствие проблем с поставками российской нефти, несмотря на санкции и анонсированное эмбарго со стороны ЕС, вице-премьер российского правительства Александр Новак. Михаил Иванович, действительно Россия ничего не теряет?
– Россия теряет. Даже если не объявят полномасштабное нефтяное эмбарго, а мы видим, что переговоры об этом зашли в тупик, то, начиная с отдельных стран Европы, намечается волна отказов от российской нефти. США отказались полностью, Великобритания. До конца года Германия объявила, что прекращает получать российскую нефть. Финляндия отказалась. И дальше идут отказ за отказом. Судя по всему, и новое болгарское правительство откажется. Даже та самая Венгрия, которая стала камнем преткновения на пути шестого пакета санкций в ЕС, уже ведет переговоры с Хорватией, чтобы получать сырую нефть морем, доставлять её в Венгрию для дальнейшей переработки. А у них мощная нефтеперерабатывающая отрасль, которая сидит на нефтепроводе «Дружба». Южная ветка этого нефтепровода проходит по территории Украины. И этот отрезок украинские власти сейчас отобрали у пропутинского владельца. Сейчас это государственная организация. Если придётся, они сможет даже отключить поставки нефти в сторону Венгрии.
То есть Европа придет к этому всему. Думаю, что полный отказ может быть за два года. Что же касается слов Новака. Он знаменит тем, что всегда говорит то, что от него хочет услышать начальство. Это его и сделало из министра энергетики – вице-премьером. А смысла в его словах нет никакого. Ну хорошо, мы сейчас видим, что примерно на 1 миллион баррелей нефти в сутки российский экспорт нефти уже сократился. Если Россия экспортирует сейчас уже примерно 7-7,5 миллионов баррелей в сутки, то экспорт просел. Это 50 миллионов тонн в год. С 15 мая начались интересные события. Трейдеры, которые ранее получали российскую нефть и за комиссию её реализовывали на внешнем рынке, решили, что больше не работают с российской нефтью. Trafigura, Vitol, Gunvor. Это значит, что объемы станут еще меньше.
– У Александра Новака вообще рост в мае – на 200-300 баррелей в сутки. Правда, он же сказал, что в апреле было падение на 1 миллион баррелей.
– А давайте посмотрим, что будет дальше. С 15 мая добыча резко будет сокращаться, потому что больше нет никакой нефти, которая реализуется через эти международные трейдерские компании. Выигрывает «Лукойл», у которого своя трейдерская компания ЛИТАСКО. Хотя ходят слухи, что итальянцы на Сицилии хотят отобрать у «Лукойла» их нефтеперерабатывающее предприятие. Посмотрим. Но, по всем признакам, до конца года я ожидаю сокращение российского экспорта как минимум на 3 миллиона баррелей в сутки, а это почти 150 миллионов тонн в год. В 2021 году вся добыча России составляла 524 миллионов тонн. И, если убрать 150 миллионов тонн, то ни о каких успехах, конечно, говорить не приходится.
И все это связано с выступлением российского президента Путина, который сказал, что отказ от российской нефти и газа для Запада – это «аутодафе».
«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство, – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов», – заявил Путин 17 мая на совещании по развитию нефтяной отрасли РФ.
Аутодафе – это несколько иное явление в истории. Это все-таки кого-то сжигают, а не про самоубийство. Но у Путина ведь советником работает Владимир Мединский, поэтому можно не удивляться. Понятно, какие он ему исторические реалии нарисует. Здесь стоит отметить, что только что был опубликован очередной отчет Оксфордского института энергетических исследований. И там разобрали, что будет со спросом и предложением на нефть дальше. Все факторы учли, чтобы понять, что дальше может быть с ценами. У них самый экстремальный сценарий роста цен на нефть – 133 доллара за баррель марки Brent. И то к концу 2023 года. А вообще-то, если будет полное эмбарго на российскую нефть, то его не очень заметит мир. Нету дефицита.
– По словам того же Новака, сегодня на Европу приходится «порядка 15 процентов мирового потребления нефти». «Мы поставляем порядка 4 миллионов баррелей – это 3 процента из этих 15 процентов. Им придется где-то найти, где-то перенаправлять с других рынков тот объем, который распределен. Лишних объемов на рынке нет», – утверждает вице-премьер.
– Лишние объемы есть. Спрос растет медленнее, чем ожидалось. Китай очень сильно замедляется в потреблении и нефти, и газа. Эксперты отмечают, что в Америке никак не растет добыча сланцевой нефти. Хотя есть ощущение, что уже во второй половине года начнет расти. Но там все к этому готово. Посмотрим, что будет там. Посмотрим, как пойдут дальше дела с тем же Ираном. Он много не даст, может быть, 1-1,5 миллионов баррелей в сутки, если снять с него эмбарго. Постепенно повышает поставки Ирак и Саудовская Аравия. В рамках ОПЕК тоже идет повышение. Если все это сложить, то никакого острого дефицита не получается. Танкеры идут по морю туда-сюда и обратно. Смотрим на возможности предложения и спроса – видим стабилизацию. И по нефти, и по газу. А раньше ведь из равновесия ситуацию могли вывести из равновесия даже элементарные слухи об эмбарго! Есть, чем заместить российскую нефть в ЕС. Германия – хороший пример. Их предупреждали ещё в 2007 году, когда Путин подписал заявку «Транснефти» на ликвидацию системы «Дружба». Он так и написал: «Согласен». Планировали еще 15 лет назад лишить Германию с Польшей северной ветки «Дружбы», а Венгрию, Чехию и Словакию – южной ветки. То есть Россия подлянку давно собиралась устроить. Чего же не позаботились заранее об альтернативах?
– И поэтому ФРГ этой весной наращивает закупки российской нефти? Были цифры, что в валюте рост был больше 80 процентов, а в объемах нефти – около 20 процентов.
– Да, было такое. Нефть в России есть, почему бы и не закупить дополнительно для загрузки своих предприятий? И надо учесть, что немецкая компания, куда очень хорошо вошла «Роснефть» своим капиталом, располагает 20 процентами мощностей всей нефтепереработки страны. А у «Роснефти» больше половины активов в этой структуре. Считайте, что 10 процентов всей нефтепереработки в Германии – это «Роснефть». Вот сейчас отберут у них это дело, будет совершенно другая картина по поставкам.
– Отберут?
– Думаю, что отберут. Посмотрите, как отобрали всё у того же «Газпрома». Те же подземные хранилища газа. Чуть ли не 30 абсолютно коррупционных промежуточных прокладок, торговых контор «Газпрома» по всей Европе. Эмоциональное решение было, что раз так, то объявим против этих контор, которые больше не газпромовские, контрсанкции. Сами по себе и ударили. Одна из контор этих была совместным предприятием поляков с «Газпромом» по транспортировке газа через территорию Польши. И кто теперь будет качать по этому маршруту российский газ в сторону ФРГ, если сами объявили контрсанкции от обиды (улыбается)?
– Если Европа скорректируется, не будет дефицита, то как понять, что будет дальше с ценами на заправках? Ведь уже по 2 евро за литр бензина в странах ЕС. Рост цен на фоне войны чуть ли не на четверть.
– Цены стараюсь не комментировать по одной простой причине. В России от цен на нефть зависит примерно 7,5 процента бензина. В Норвегии, где мне сейчас приходится заправляться, меньше 10 процентов в стоимости бензина – это цена сырой нефти. Все остальное – это налоги. И предсказывать государственную политику в отношении налогов я не могу. В России дважды в год повышаются акцизы – это просто обдираловка. И в Норвегии каждый день на бензоколонке вывески меняются, по 3-4 раза. В выходные было 24 кроны (2,33 евро) за литр, а в будни в разные часы может быть 20-21 кроны (1,94- 2,04 евро). Два года назад было – 12 крон (1,16 евро). Потом постепенно стало 16 (1,55 евро).
– В Эстонии с ценами в этом смысле чего можно ждать летом-осенью-зимой?
– Цены будут удивлять. Налоговая политика – главное здесь. Но и стоимость всех энергоносителей будет увеличена. И не только потому, что мировые цены на нефть и газ могут повышаться. Более того, есть прогнозы, что эти цены скоро начнут падать. То есть, возможно и понижение цен. Но, что касается в целом энергии, то повышение будет. Очень сильно на это влияют цены на газ. Поскольку Европа решила обходиться без российского природного газа, значит, надо переходить на дорогой сжиженный природный газ. Альтернатива – оставаться во власти «Газпрома». В политической власти.
А раз надо тратить больше, значит и цену надо перебивать. Сейчас увеличение мощностей Европы по приему сжиженного газа оценивается в 6 миллардов. евро, даже если учитывать эстонский терминал. Хотя по нему решения о приеме сжиженного газа пока не принято. 6 миллиардов – это не много. Но, чтобы сжиженный природный газ пришёл, его нужно перебить ценами с японцами, китайцами, корейцами, тайваньцами. Нужно давать больше. И прошлой осенью Европа эту истину уже поняла. Сейчас цена в Европе уже несколько месяцев больше, чем в Азии. В Атлантике цены выше, чем на Тихоокеанском рынке. Цена газа растет, цена электроэнергии растет, поэтому и цены на АЗС будут подрастать.
– Страны Балтии какую роль сейчас играют в вопросе экспорта российской нефти?
– Сейчас в этом смысле ничего не поменялось. Это все было разрушено еще в начале 2000-х, когда перекрыли нефтепровод в латвийский Вентспилс и литовский Бутинге с белорусской территории. С тех пор ничего не изменилось.
– А цистерны, которые идут из РФ через Таллинн?
– Возможно, это нефтепродукты. Не сырая нефть. Это всё ещё перегружается. И потом, в 2007 году Россия создала дополнительную ветку от Унеча на белорусской границе – так называемый БТС-2 (Балтийская трубопроводная система). Там маршрут до Усть-Луги в Ленобласти, где и загружается сырая нефть, не выходя в «Дружбу». Все в обход Эстонии, Латвии и Литвы. Все было сделано по политическим причинам. Нефтепродукты, если и идут сейчас, то, действительно, только по железной дороге.
– В Эстонии эксперты отмечают, что деть России нефть особо и некуда, когда и ЕС откажется. В России независимая аналитика говорит, что тому же Китаю и Индии все выпадающие объемы из ЕС не нужны. Вы как можете оценить объем этих потерь для РФ?
– Сейчас Минфин России говорит, что добыча сократится на 17 процентов в 2022 году. Я думаю, что если начнется массовый отказ от российской нефти, проблемы с транспортными перевозками, которые возникают из-за страхования перевозок нефти, танкеры уже контрабандой возят не известно куда, не объявляя конечного пункта назначения, то не исключаю, что 25-28 процентов добычи может быть утеряно. Если в следующем году картина повторится и продолжится, то тогда до половины российской нефти может быть утеряно. Воздействие на бюджет РФ, опять же, будет на уровне 20-25 процентов. То есть до четверти потери доходов. Да, цены на фоне известных событий выросли на рынках. Но Россия сейчас вынуждена экспортировать нефть с чудовищными скидками, каких раньше никто не слыхивал – 30 процентов, до 40 долларов за баррель.
– Это паника?
– Это попытка пристроить нефть, которая болтается, потому что никто ее не покупает. И американцы сейчас предложили Европе ввести дополнительную пошлину, новый военный тариф на российскую нефть. На ввоз. И держать деньги на эскроу-счетах, чтобы не было финансирования российской войны в Украине. Сомнительнее предложение. Допустим, введут пошлину на российскую нефть в 30 процентов. А Россия уже торгует со скидкой в 30 процентов. Что в лоб, что по лбу. Никому ни жарко, ни холодно от этой идеи. А что из этого всего получится, давайте смотреть теперь уже к концу года.
– Успокойте простого гражданина Эстонии. К чему готовиться дальше?
– Вот у эстонцев как раз более-менее неплохое положение. Во-первых, у вас есть горючие сланцы. Есть самостоятельное производство электроэнергии. Не такая высокая зависимость от российского газа и нефти с нефтепродуктами. Есть замечательные мостики. Электромостик, а сейчас и газовый мостик, с Финляндией. Можно развивать сотрудничество. Думаю, что если поставят, пусть небольшой, но плавучий терминал по приему сжиженного газа, один на двоих с финнами, то это очень хорошо поможет. Плюс есть сотрудничество с соседними странами, с Латвией, Игналинским газовым хранилищем. Кстати, Латвия тоже собирается себе поставить терминал по сжиженному газу. Есть сотрудничество с Литвой, где уже есть хорошо работающий терминал «Независимость». А там ещё и ветка газопровода новая в Польшу. Сотрудничество в регионе хорошее, можно наладить необходимые поставки. В этом регионе взгляд на энергетическое будущее вполне оптимистический.