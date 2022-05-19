ИНТЕРВЬЮ ⟩ Бешеные цены на бензин в Эстонии и будущее российской нефтянки

Михаил Крутихин Фото: личный архив

– И поэтому ФРГ этой весной наращивает закупки российской нефти? Были цифры, что в валюте рост был больше 80 процентов, а в объемах нефти – около 20 процентов.

– Да, было такое. Нефть в России есть, почему бы и не закупить дополнительно для загрузки своих предприятий? И надо учесть, что немецкая компания, куда очень хорошо вошла «Роснефть» своим капиталом, располагает 20 процентами мощностей всей нефтепереработки страны. А у «Роснефти» больше половины активов в этой структуре. Считайте, что 10 процентов всей нефтепереработки в Германии – это «Роснефть». Вот сейчас отберут у них это дело, будет совершенно другая картина по поставкам.

– Отберут?

– Думаю, что отберут. Посмотрите, как отобрали всё у того же «Газпрома». Те же подземные хранилища газа. Чуть ли не 30 абсолютно коррупционных промежуточных прокладок, торговых контор «Газпрома» по всей Европе. Эмоциональное решение было, что раз так, то объявим против этих контор, которые больше не газпромовские, контрсанкции. Сами по себе и ударили. Одна из контор этих была совместным предприятием поляков с «Газпромом» по транспортировке газа через территорию Польши. И кто теперь будет качать по этому маршруту российский газ в сторону ФРГ, если сами объявили контрсанкции от обиды (улыбается)?

– Если Европа скорректируется, не будет дефицита, то как понять, что будет дальше с ценами на заправках? Ведь уже по 2 евро за литр бензина в странах ЕС. Рост цен на фоне войны чуть ли не на четверть.

– Цены стараюсь не комментировать по одной простой причине. В России от цен на нефть зависит примерно 7,5 процента бензина. В Норвегии, где мне сейчас приходится заправляться, меньше 10 процентов в стоимости бензина – это цена сырой нефти. Все остальное – это налоги. И предсказывать государственную политику в отношении налогов я не могу. В России дважды в год повышаются акцизы – это просто обдираловка. И в Норвегии каждый день на бензоколонке вывески меняются, по 3-4 раза. В выходные было 24 кроны (2,33 евро) за литр, а в будни в разные часы может быть 20-21 кроны (1,94- 2,04 евро). Два года назад было – 12 крон (1,16 евро). Потом постепенно стало 16 (1,55 евро).

– В Эстонии с ценами в этом смысле чего можно ждать летом-осенью-зимой?