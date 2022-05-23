От редакции ⟩ Паника от потери голосов не должна ввергать страну в хаос

Центристская партия по собственной вине находится в кризисе (рейтинг упал после начала войны на пять-шесть процентов), и это служит источником пожирающих силы пустых перепалок в правительстве. Теперь Каллас с Ратасом поссорились из-за детских пособий на сумму 300 миллионов евро. Проблема в том, что центристы принялись проталкивать в принципе хорошую идею в обход партнера. Подробнее об этом пишет журналист Аймар Альтосаар здесь.

После того как Эдгар Сависаар был свергнут и его место занял Юри Ратас, сохранявшаяся около 15 лет доминанта Партии реформ ослабла, и в 2016 году реформистов изгнали из правительства. Ратас вывел центристов из изоляции, в которую они угодили из-за коррупции и связей Сависаара на Востоке.

Центристская партия стала своего рода катализатором политических процессов – теперь состав правительства может меняться гораздо чаще. Партия реформ должна была серьезно пересмотреть свои стратегии, чтобы ориентироваться в более враждебной среде: у их конкурентов теперь больше возможностей смешивать карты и портить кровь.

Другим фактором турбулентности является партия EKRE – яркая политическая сила, которая своей непримиримой риторикой привлекает любителей жесткой руки и простых решений для сложных проблем. Но при этом она всегда готова договариваться, как это было в 2019 году, когда лидеры EKRE создали с центристами скандальное правительство. Оно развалилось в январе 2021 года после разоблачения коррупционных схем, связанных со строительством объекта Porto Franco.

Ясно, что смена правительства – это неотъемлемая часть демократии, и ни одна из партий не имеет права полагать, что именно она является единственной подходящей для правления. Проблема не в конкуренции, а в политической культуре. Процветание партийной организации и ее лидеров – это не то, чего ждет избиратель.

Центристов и EKRE отличает импульсивность и обостренные политические инстинкты, которые порой заслоняют ответственное государственное мышление. Что это за мышление? Вкратце так: если внимание и популярность завоевываются ценой интересов государства в сложнейший для всей Европы момент, от такой стратегии следует оказаться и найти другие возможности для политического роста.