Аналитик: проблемы российских айтишников не перевешивают гибель украинцев

Читая мнение Александра Цихилова складывается ощущение, что несмотря на приобретение эстонского гражданства (в прошлом гражданин РФ), человек все же испытывает патриотические сентименты к людям и территории, которые на долгое время будут изолированы от делового пространства, в котором он сейчас работает.

Артем Дудченко Фото: личный архив

Эстония ограничила допуск рабочей силе из России и Беларуси к здешнему рынку труда в связи с военной агрессией. Очевидно, что ему как руководителю компании, в которой, предположительно, работают преимущественно русскоязычные, или граждане России и Беларуси будет несколько сложнее находить и интегрировать в свою рабочую среду профессионалов, которые не владеют русским языком или, возможно, как-то диссонируют с коллективом в контексте политических взглядов на российско-украинскую войну.

В 2020 году в Эстонии уже поднималась несколько похожая проблема, связанная с наймом иностранной рабочей силы. Тогда в связи с закрытием границ из-за пандемии местные фермеры заявляли о том, что урожаи клубники погибнут на полях ввиду того, что из Украины не прибудут сезонные сборщики ягод.

На это представители правящей коалиции отвечали, что проблема преувеличена, а украинские граждане лишь отнимают работу у местной молодежи, которая с удовольствием пошла бы работать на фермерские угодья, но проигрывает в конкуренции из-за засилья дешевой иностранной рабочей силой.

Так вот вопрос с IT-специалистами в этом контексте выглядит еще более парадоксальным. Ведь если сборщикам клубники действительно было необходимо пересечь границы и физически присутствовать на поле, то IT специалист всегда имеет возможность работать удаленно и делать это эффективно.

Современные гибкие методики разработки при должном менеджменте вполне могут обходиться без релокации или проводить частичную релокацию, что и далее позволяет использовать удаленные услуги специалистов из Беларуси или России.

Другой аспект — это оплата труда и технические возможности произведения платежа. Логично, что ввиду развязанной войны в Украине и наложенных санкций, уровень качества жизни российских айтишников резко упал и, в первую очередь, это связано не с падением доходов, а с возможностями тратить свои деньги.

Западные бренды и сети, которые позволяли ощущать себя частью глобального вестернизированного пространства, например, в Санкт-Петербурге ушли надолго, возможность поехать на выходные в Вену или Милан исчезла как минимум до окончания войны.

В этой связи я наблюдал ситуацию, когда многие “удаленные” российские айтишники, ощущая напряженность в преддверии 24 февраля, в срочном порядке пытались договориться с местными работодателями об их релокации, понимая, что очень скоро возможности покинуть РФ не останется вовсе, а в отпуск все же хочется в Амстердам, а не Волгоград.

Следующий фактор – санкции на банковские операции граждан России. Компаниям, находящимся в ЕС, банально сложно перечислять заработную плату своим удаленным сотрудникам и поэтому релокация является простым способом просто получать вознаграждение за свой труд.

В этой связи не лишним будет заметить, что местные эстонские компании (часто основанные самими же гражданами РФ) использовали "удаленных" российских сотрудников именно для оптимизации своей зарплатой ведомости. Им не нужно было заботится о том, уплачивает ли российский сотрудник налоги со своей заработной платы в РФ или нет. Есть сведения, что многие российские сотрудники не утруждали себя этим в юрисдикции РФ, а потому на практике находились в более благоприятных условиях, чем местная рабочая сила.

Грусть и сожаления, связанные с якобы крайней необходимостью российских айтишников для выживания эстонской экономики, напоминают общую информационную линию о том, что Европа якобы не выживет без дешевых российских энергоносителей, а европейские потребители из-за солидарности с Украиной будут платить больше.