Кремлевский банкир вышел из совета крупной эстонской компании

Несколько недель назад Postimees писал об Окленде — о специализирующемся на экономике Восточной Европы и бывшего Советского Союза экономисте, который получил степень магистра в Оксфорде. Он много лет работал в Будапеште в Международном инвестиционном банке (International Investment Bank – IIB, или МИБ), который был основан россиянами во время холодной войны. Банк называют троянским конем Путина и российским банком-шпионом.

Сначала Окленд работал там просто ведущим советником. Однако в апреле, когда из-за войны в Украине размах МИБ в Восточной Европе значительно снизился, его повысили до финансового директора.

В прошлом году Окленд стал членом наблюдательного совета Summus Capital - расположенной в Таллинне инвестиционной компании в сфере недвижимости. По словам члена правления банка Ханнеса Пихля, Summus Capital не имеет никакого отношения к банку МИБ. «Summus не имеет деловых отношений с Международным инвестиционным банком, и они никогда не контактировали друг с другом», — сказал Пихль.

В тот же день, когда Postimees опубликовал статью, Окленд вышел из совета и больше не связан с Summus Capital.

Summus Capital

Summus Capital, одна из ведущих компаний по инвестированию в недвижимость в странах Балтии, владеет 12 объектами недвижимости, в том числе центром здоровья Confido на Веэренни в Таллинне и универмагом De la Gardie, торговым центром Auriga на Сааремаа, строительным магазином Depo в Риге и - вместе с Иваром Венделином - торгово-развлекательным центром Riga Plaza. В середине апреля Summus Capital также купил торговый центр Damme в Риге.

Стоимость портфеля недвижимости концерна превышает 400 миллионов евро и включает в себя магазины, офисы, логистические и медицинские здания.

Помимо банкира Эллиотта Роуэна Окленда, в пестрый наблюдательный совет Summus Capital входят владелец Борис Скворцов, эксперты по инвестициям из Латвии и Литвы, а от Эстонии - Прийт Педая, многолетний представитель ведущей российской железнодорожной логистической компании "Глобалтранс". Дочерней компанией зарегистрированного на Кипре "Глобалтранса" является эстонская Spacecom, принадлежащая Олегу Осиновскому.