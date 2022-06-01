Работодатели, трудоустроившие людей с международной защитой, могут ходатайствовать о пособии

Новое пособие предусмотрено прежде всего для поддержки трудоустройства беженцев с Украины, оно может быть предоставлено при трудоустройстве всех получателей международной защиты. Можно ходатайствовать о пособии на тех работников, которые приняты на работу на срок не менее четырех месяцев или бессрочно. Касса по безработице начала прием ходатайств с 1 июня.

Работодатель может ходатайствовать об одноразовой компенсации расходов на менторство, размер которой составляет 75% ставки минимальной зарплаты, которая в 2022 году составляет 490 евро. О компенсации расходов на менторство можно ходатайствовать в течение четырех месяцев с момента трудоустройства работника.