Работодатели, которые трудоустроили людей со статусом международной защиты, могут ходатайствовать в Эстонской кассе по безработице о пособии, сообщила в среду BNS пресс-служба Эстонской кассы по безработице.
Работодатели, трудоустроившие людей с международной защитой, могут ходатайствовать о пособии
Новое пособие предусмотрено прежде всего для поддержки трудоустройства беженцев с Украины, оно может быть предоставлено при трудоустройстве всех получателей международной защиты. Можно ходатайствовать о пособии на тех работников, которые приняты на работу на срок не менее четырех месяцев или бессрочно. Касса по безработице начала прием ходатайств с 1 июня.
Работодатель может ходатайствовать об одноразовой компенсации расходов на менторство, размер которой составляет 75% ставки минимальной зарплаты, которая в 2022 году составляет 490 евро. О компенсации расходов на менторство можно ходатайствовать в течение четырех месяцев с момента трудоустройства работника.
В течение года с момента трудоустройства работника можно также ходатайствовать о компенсации расходов на его профессиональное обучение, размер компенсации составляет до 2500 евро на одного работника. Можно ходатайствовать и о компенсации на услугу перевода и связанных с получением квалификации расходов до 500 евро на работника.