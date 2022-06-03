Больше трети граждан РФ чувствуют, что такие люди, как они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения на Украине.
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ОПРОС ⟩ Каждый третий россиянин заявляет о личной ответственности за гибель украинцев
Каждый третий россиянин заявляет о личной ответственности за гибель украинцев
Свежие данные об отношении россиян к войне Москвы с Киевом публикует независимая от российских властей служба социологии «Левада-центр». Организация принудительно включена Минюстом РФ в списки «иностранных агентов».