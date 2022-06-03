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ОПРОС ⟩ Каждый третий россиянин заявляет о личной ответственности за гибель украинцев

rus.postimees.ee
Каждый третий россиянин заявляет о личной ответственности за гибель украинцев
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Для украинцев война теперь повсюду.
Для украинцев война теперь повсюду. Фото: FOCKE STRANGMANN

Больше трети граждан РФ чувствуют, что такие люди, как они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения на Украине.

Свежие данные об отношении россиян к войне Москвы с Киевом публикует независимая от российских властей служба социологии «Левада-центр». Организация принудительно включена Минюстом РФ в списки «иностранных агентов».

В мае 2022 года о моральной ответственности за жертвы и разрушения сказали 36 процентов граждан РФ. При этом каждый десятый респондент заявил что эта ответственность «безусловна». В апреле доля тех, кто считает себя сопричастным к ужасам войны была заметно ниже – 28 процентов.

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