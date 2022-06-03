ОПРОС ⟩ Каждый третий россиянин заявляет о личной ответственности за гибель украинцев

В мае 2022 года о моральной ответственности за жертвы и разрушения сказали 36 процентов граждан РФ. При этом каждый десятый респондент заявил что эта ответственность «безусловна». В апреле доля тех, кто считает себя сопричастным к ужасам войны была заметно ниже – 28 процентов.