Правящей коалиции конец ⟩ Кая Каллас отправляет в отставку всех министров-центристов

«Дорогой эстонский народ,

Только что я предложила президенту освободить от занимаемых должностей министров Яака Ааба, Танеля Кийка, Эву-Марию Лийметс, Таави Ааса, Кристиана Яани, Эрки Сависаара и Тийта Терика.

В данный момент Эстония как никогда прежде нуждается в работоспособном основанном на единой оценке ценностей правительстве. Ситуация с безопасностью в Европе не дает мне, как премьер-министру возможности продолжать сотрудничество с Центристской партией, которая из-за раскола внутри себя не может поставить интересы Эстонии выше своих собственных интересов и интересов разных лагерей внутри себя.

Для меня последним и решающим моментом стало, когда голосами Центристской партии и EKRE в среду было провалено принятие консенсусно согласованного в правительстве законопроекта о переводе начального образования на эстонский язык обучения. Я была уверена, что 24 февраля и начатый Россией геноцид в Украине открыл глаза всем парламентским партиям на то, насколько важно для независимости Эстонии наше общее понимание опасности того, что представляет для нас соседствующая с нами Россия. Однако позавчера выяснилось, что в Рийгикогу есть две партии, которые даже в нынешней ситуации не могут взять себя в руки и постоять за то, чтобы наша независимость и конституционные ценности были защищены.