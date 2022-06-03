Кылварт критикует Каллас: она держит несогласных за врагов государства

«На самом деле, премьер-министр грозилась подать в отставку, если центристы проголосуют за законопроект о семейных пособиях. Центристы проголосовали. Но премьер-министр в отставку не ушла, зато теперь озвучила причину, по которой отправляет в отставку министров от Центристской партии, причем формулировки производят крайне гнетущее впечатление, - прокомментировал Кылварт заявление Каллас. - Как минимум некорректно возводить в ранг национальной безопасности абсолютно непродуманный и некачественный законопроект о дошкольном образовании, в котором отсутствует как анализ возможных последствий, так и элементарный расчет расходов».

Мэр Таллинна усомнился в истинной мотивации премьер-министра: «То есть, по ее мнению, несогласные с изменениями в дошкольном образовании, а это не только Центристская партия, но и по многим пунктам еще и целый ряд муниципалитетов, являются врагами эстонского государства и его независимости. Такие заявления заставляют задуматься о том, какова на самом деле мотивация премьер-министра».