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Количество вакантных должностей превысило 13 000

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Количество вакантных должностей превысило 13 000
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Фото: Департамент статистики

По данным Департамента статистики, в первом квартале этого года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было в целом 13 076 вакантных должностей, что на 38% больше, чем в это же время годом ранее. По инициативе работодателя были уволены свыше 4000 работников.

Общее число как вакантных, так и занятых должностей составило 631 445, из них наибольшая часть – вакансии в обрабатывающей промышленности, в торговле и образовании. Больше всего вакансий имелось в сфере оптовой и розничной торговли (2515), обрабатывающей промышленности (1530) и в образовании (1480).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, уровень вакансий в первом квартале текущего года составил 2,1% от общего числа должностей. Из всех вакансий 32% было в публичном секторе. «Самой высокой была доля вакантных должностей в сфере информации и связи, а также финансовой и страховой деятельности, и самой низкой – в сферах деятельности, связанных с недвижимостью», – сказал он.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (80%), в том числе в Таллинне (70%), далее следуют Тартуский (6,2%) и Ида-Вируский (2,7%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Валгаском уездах, а самой низкой – в Йыгеваском и Хийуском уездах.

В четвертом квартале на работу было принято 50 013 и уволено 44 193 человека. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с первым кварталом прошлого года на 7%. «По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. По инициативе работодателя уволены 4640 работников, или 10% от общего количества уволенных», – добавил Таркиайнен.

При оценивании числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из Регистра трудовой деятельности Налогово-таможенного департамента. Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется по состоянию на конец месяца. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.

Смотрите также раздел расходы на рабочую силу и зарплата.

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