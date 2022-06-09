Певкур: снижение топливных акцизов ускорит инфляцию

– Когда же прояснится судьба новой коалиции?
– Ох, знал бы я… Наверняка, до субботы ясности не будет.
– Сейчас вся страна зависит от решения Isamaa?
– К сожалению, да. Могу лишь отметить, что встреча представителей Партии реформ, Социал-демократической партии и Isamaa прошла на позитивной ноте. Однако, надо дождаться субботнего решения совета Isamaa.
– Готовы ли реформисты поделиться постом премьер-министра с Isamaa, если такое требование будет выдвинуто?
– Это просто нелогично! Isamaa – наименее популярная в стране партия.
– Но у нее оказалась золотая акция – от Isamaa теперь зависит, какая коалиция будет создана…
– Да, это так. Однако, во всем должна быть политическая логика. Какая логика в том, что самая маленькая партия получит самое весомый портфель в правительстве?
– Партия реформ готова оказаться в оппозиции?
– Если так решит парламент, будем работать в оппозиции. Мы и раньше там бывали.
– Если выбирать из худших вариантов, то для Партии реформ лучше оказаться в оппозиции или пойти на внеочередные выборы?
– Если не удастся создать ни одной коалиции, то, конечно, понадобятся внеочередные выборы.
– Допустимо ли не повышать детские пособия на фоне небывалой инфляции и проблем в экономике?
– Наверняка, они будут повышены, ни одна партия не скажет «нет», вопрос только в том – когда это произойдет.
– Тем не менее, сегодня вы прибегли к обструкции при рассмотрении закона о повышении детских пособий, представив 1191 поправку и запросив после обсуждения каждой из них 10-минутный перерыв. Работа парламента, по сути, блокирована…