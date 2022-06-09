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Певкур: снижение топливных акцизов ускорит инфляцию

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Певкур: снижение топливных акцизов ускорит инфляцию
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  • Всем понятно, что ситуация сложилась ненормальная, но…
  • Сейчас неправильное время для обсуждения детских пособий
  • Силой инфляцию не сдержать, рынок все сам отрегулирует

Как решать проблемы в экономике на фоне кризиса в правительстве? На что готова пойти Партия реформ?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-спикер Рийгикогу, член правления Партии реформ Ханно Певкур.

Выдержки из беседы:

– Инфляция в Эстонии – больше, чем в ЕС и России: выше 20% в годовом разрезе. Как решать эту проблему? Какие шаги готова предпринять партия премьер-министра?

– Силой инфляцию не сдержать. Снижение топливных акцизов, напротив, может ускорить инфляцию.

Например, на украинских заправках бензин просто закончился, когда государство стало определять стоимость топлива. Опыт Польши показал, что на пару месяцев цены снизились, а затем проблем стало еще больше.

Нужно посмотреть, каковы возможности правительства. Очевидно, что отмена II ступени пенсионного страхования – это было неправильное решение, которое привело к выбросу большого объема денег на рынок и спровоцировало инфляцию.

Реформисты это предвидели и уже тогда были против пенсионной реформы!

– Что теперь нужно предпринимать? Пытаться регулировать цены на свободном рынке, не нарушая правил конкуренции?

– Я только что вернулся из Украины, где было принято решение изменить акцизную политику: теперь там государство определяет стоимость топлива. Влияние оказалось огромным – все торговцы топливом заявили в одночасье, что не могут продавать топливо по таким ценам. Бензин закончился! На заправки выстраиваются очереди по полкилометра.

Мы всегда говорили, что рынок должен сам регулировать цены.

– То есть, никакого вмешательства даже в такой ситуации?

– Мы знаем, что Европейский центробанк поднимает процентную ставку EURIBOR. Жилищные кредиты подорожают и будут сдерживать рост инфляции.

Однако, самый большой виновник роста цен – энергоносители.

– Тепло за год подорожало на 61%, электричество – на 146%, газ – на 217%. Рост цен на энергоносители и продукты питания продолжится и осенью. Уместны ли налоговые льготы? Будет ли правительство компенсировать рост цен за счет акцизной и налоговой политики?

– Это результат влияния войны. Эстония приняла принципиальное решение – не использовать российский газ.

К изменениям в акцизной политике нужно подходить очень осторожно. Это лишний раз подтверждает опыт Украины и Польши. Эффект от влияния этого решения – меньше полугода. Затем проблем станет еще больше.

Думаю, что инфляция все равно начнет тормозиться, в зависимости от ситуации на рынке.

– Проблема сама рассосется?

– Нужно понимать первопричины инфляции. И если произойдет стабилизация цен на энергию, снизится и рост инфляции.

– С чего вдруг цены на энергоносители стабилизируются?

– У нас будет свой СПГ-терминал.

– А есть ли 100-процентные гарантии, что его удастся построить? Владелец Alexela Хейти Хяэль не уверен, что возможно до конца договориться с Elering…

– Я уверен, что СПГ-терминал в Эстонии будет построен. Успеют ли за четыре месяца – неизвестно.

– Многие политики и эксперты сходятся во мнении, что у коалиции, какой бы она ни была, есть только 2 пути: регулировать цены или выплачивать компенсации населению и предприятиям. Согласны ли вы с этим?

– Первый вариант я исключаю. Регулирование цен не сработает! Единственное, что возможно (и было уже применено с января по март этого года) – выплата компенсаций тем, кто нуждается в помощи. Наверняка, новой коалиции именно этим и придется заниматься.

– Когда же прояснится судьба новой коалиции?

– Ох, знал бы я… Наверняка, до субботы ясности не будет.

– Сейчас вся страна зависит от решения Isamaa?

– К сожалению, да. Могу лишь отметить, что встреча представителей Партии реформ, Социал-демократической партии и Isamaa прошла на позитивной ноте. Однако, надо дождаться субботнего решения совета Isamaa.

– Готовы ли реформисты поделиться постом премьер-министра с Isamaa, если такое требование будет выдвинуто?

– Это просто нелогично! Isamaa – наименее популярная в стране партия.

– Но у нее оказалась золотая акция – от Isamaa теперь зависит, какая коалиция будет создана…

– Да, это так. Однако, во всем должна быть политическая логика. Какая логика в том, что самая маленькая партия получит самое весомый портфель в правительстве?

– Партия реформ готова оказаться в оппозиции?

– Если так решит парламент, будем работать в оппозиции. Мы и раньше там бывали.

– Если выбирать из худших вариантов, то для Партии реформ лучше оказаться в оппозиции или пойти на внеочередные выборы?

– Если не удастся создать ни одной коалиции, то, конечно, понадобятся внеочередные выборы.

– Допустимо ли не повышать детские пособия на фоне небывалой инфляции и проблем в экономике?

– Наверняка, они будут повышены, ни одна партия не скажет «нет», вопрос только в том – когда это произойдет.

– Тем не менее, сегодня вы прибегли к обструкции при рассмотрении закона о повышении детских пособий, представив 1191 поправку и запросив после обсуждения каждой из них 10-минутный перерыв. Работа парламента, по сути, блокирована…

– Сейчас неправильное время для обсуждения этого вопроса. Госбюджет верстается в августе-сентябре…

– Но приоритеты определяются уже сейчас. При желании деньги можно было бы найти?

– Для повышения детских пособий требуется почти 300 млн евро. Обсуждаемое сейчас в финансовой комиссии изменение акцизной политики потребует еще 100 млн евро. То есть, 400 млн евро – это дополнительные расходы госбюджета.

– Но ведь налогов поступает гораздо больше, чем прогнозировалось…

– Не так много, как кажется. Необходимо учитывать и влияние инфляции, и то, что нам предстоит тяжелая зима. Дополнительные деньги потребуются во многих сферах.

– Поэтому будем экономить на детях?

– Нет! Вы неправильно все поняли. Повторюсь, что мы согласны с повышением детских пособий, причем больше всего нуждаются в помощи матери-одиночки, получающие только 19 евро, но сегодня неправильное время для принятия решения.

– Когда же наступит правильное время? Когда реально повысятся пособия?

– Решение может вступить в силу в любое время начиная с нового года, в том числе, как и предусмотрено в обсуждаемом сейчас законе, с 1 февраля. Главное – найти источники покрытия. Особенно, если учитывать, что оборонные расходы будут расти.

– Не кажется ли вам, что, прибегнув к обструкции, вы настраиваете против себя другие партии и тем самым подталкиваете их к созданию коалиции без реформистов?

– Это не так! Все решения должны быть продуманы и приниматься вместе. Торопиться некуда, к февралю все можно успеть сделать. Решение будет принято в августе-сентябре.

– Как работать парламенту, если ни одно решение невозможно принять? До каникул осталась еще неделя.

– Данную ситуацию обусловили все подписавшиеся под законом, так называемая малая коалиция (из представителей трех фракций – прим. ред.). Если бы Центристская партия, Isamaa и EKRE понимали, что такие решения так быстро не принимаются, ничего подобного бы не случилось.

– Так ли необходима была отставка министров-центристов и обструкция при обсуждении закона о детских пособиях на фоне накопившихся проблем?

– Подчёркиваю, что кризиса не было бы, если бы Центристская партия согласилась подождать до августа. Всем понятно, что ситуация сложилась ненормальная.

– Особенно, на фоне накопившихся экономических проблем…

– Очевидно, что у нас будут проблемы в ноябре-феврале, поэтому очень рискованно брать на себя дополнительные обязательства по покрытию 400 млн евро.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: кризис повсюду – что предпримет Партия реформ? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein
Студия Postimees: кризис повсюду – что предпримет Партия реформ? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein Фото: Pm
  • Каковы требования реформистов к потенциальным партнерам по коалиции?
  • Насколько необходима была отставка министров-центристов и блокировка закона о повышении детских пособий на фоне накопившихся проблем в экономике?
  • Какие решения готовят реформисты? Как и с кем их воплощать?
  • Какой путь предпочтительнее: регулировать цены или выплачивать компенсации населению и предприятиям?
  • Как работать парламенту в условиях, когда ни одно решение невозможно принять?
  • Когда прояснится судьба коалиции?
  • Какие выводы сделаны по итогам визита парламентария в Украину? Чем сейчас Эстония может ей помочь? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein 

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