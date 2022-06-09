Певкур: снижение топливных акцизов ускорит инфляцию

Однако, самый большой виновник роста цен – энергоносители.

– Тепло за год подорожало на 61%, электричество – на 146%, газ – на 217%. Рост цен на энергоносители и продукты питания продолжится и осенью. Уместны ли налоговые льготы? Будет ли правительство компенсировать рост цен за счет акцизной и налоговой политики?

– Это результат влияния войны. Эстония приняла принципиальное решение – не использовать российский газ.

К изменениям в акцизной политике нужно подходить очень осторожно. Это лишний раз подтверждает опыт Украины и Польши. Эффект от влияния этого решения – меньше полугода. Затем проблем станет еще больше.

Думаю, что инфляция все равно начнет тормозиться, в зависимости от ситуации на рынке.

– Проблема сама рассосется?

– Нужно понимать первопричины инфляции. И если произойдет стабилизация цен на энергию, снизится и рост инфляции.

– С чего вдруг цены на энергоносители стабилизируются?

– У нас будет свой СПГ-терминал.

– А есть ли 100-процентные гарантии, что его удастся построить? Владелец Alexela Хейти Хяэль не уверен, что возможно до конца договориться с Elering…

– Я уверен, что СПГ-терминал в Эстонии будет построен. Успеют ли за четыре месяца – неизвестно.

– Многие политики и эксперты сходятся во мнении, что у коалиции, какой бы она ни была, есть только 2 пути: регулировать цены или выплачивать компенсации населению и предприятиям. Согласны ли вы с этим?