Четыре года назад, осенью 2018 года, в центре Таллинна во время строительных работ в парке Таммсааре погиб 42-летний профессиональный демонтажник Айн Роозипуу. Окружной прокурор Энели Лауритс убеждена, что Роозипуу погиб из-за того, что его работодатели игнорировали требования охраны труда. Подсудимые не признают себя виновными, и многолетняя судебная эпопея продолжается, пишет Elu24.
Смерть строителя в центре Таллинна: судебная эпопея продолжается
В 2018 году в подвале старого здания рынка, раскопанного в парке Таммсааре, произошло масштабное обрушение. Сводчатый потолок реставрируемого подвала обрушился на работавшего на глубине около трех метров строителя. В момент своей смерти Айн Роозипуу управлял демонтажным роботом Brokk 180, который создает сильные вибрации и к которым чрезвычайно чувствительны кирпичные своды. Для выяснения причин смерти Роозипуу было возбуждено уголовное дело, была привлечена следственная группа по расследованию убийств.
Окружной прокурор Энели Лауритс убеждена, что Роозипуу умер из-за того, что его работодатели игнорировали требования техники безопасности, а при правильных действиях можно было бы предотвратить как обвал, так и гибель работника.
Прокуратура обвиняет три строительные компании и их представителей в нарушении требований техники безопасности, что стало причиной несчастного случая со смертельным исходом на производстве 10 сентября 2018 года в Таллинне.
Ответчиками являются:
- OÜ Astlanda Ehitus с годовым оборотом более 40 миллионов евро и руководитель проекта Маргус Рандмяэ;
- OÜ Ehitusekspertiisibüroo с годовым оборотом около шестисот тысяч евро, член правления и акционер Сийм Рандмяэ;
- OÜ Lammutusmehed с годовым оборотом более двух миллионов евро и его руководитель и владелец Ярмо Раппу.
Подсудимые заверяют, что не виноваты. Их адвокаты Яанус Техвер, Эрки Кергандберг, Тоомас Лаанемаа и Алик Караев сомневаются в достоверности экспертизы прокуратуры и требуют новой экспертизы.
На заседании 10 июня 2022 года прокурор Лауритс представила суду последние доказательства.
Прокурор обратила внимание на состоявшееся на строительной площадке совещание, которое прошло 10 сентября 2018 года между Astlanda Ehitus и OÜ Lammutusmehed, и на котором были оговорены порядок и подробности проведения работ, внутренний распорядок работы и правила совместной деятельности, а также действия, ожидаемые на строительной площадке. На совещании субподрядчиков были согласованы условия работы строительной площадки и ответственный за оперативное управление.
Защита хочет начать изложение своих доказательств с опроса привлеченного ею эксперта профессора Университета естественных наук Каареля Сахка.
Судебные заседания продолжатся осенью. Для изучения доказательств и допроса обвиняемых запланировано пять заседаний. Первое заседание пройдет 3 октября, а последнее – 9 декабря.