Смерть строителя в центре Таллинна: судебная эпопея продолжается

В 2018 году в подвале старого здания рынка, раскопанного в парке Таммсааре, произошло масштабное обрушение. Сводчатый потолок реставрируемого подвала обрушился на работавшего на глубине около трех метров строителя. В момент своей смерти Айн Роозипуу управлял демонтажным роботом Brokk 180, который создает сильные вибрации и к которым чрезвычайно чувствительны кирпичные своды. Для выяснения причин смерти Роозипуу было возбуждено уголовное дело, была привлечена следственная группа по расследованию убийств.

Окружной прокурор Энели Лауритс убеждена, что Роозипуу умер из-за того, что его работодатели игнорировали требования техники безопасности, а при правильных действиях можно было бы предотвратить как обвал, так и гибель работника.

Прокуратура обвиняет три строительные компании и их представителей в нарушении требований техники безопасности, что стало причиной несчастного случая со смертельным исходом на производстве 10 сентября 2018 года в Таллинне.

Ответчиками являются:

OÜ Astlanda Ehitus с годовым оборотом более 40 миллионов евро и руководитель проекта Маргус Рандмяэ;

OÜ Ehitusekspertiisibüroo с годовым оборотом около шестисот тысяч евро, член правления и акционер Сийм Рандмяэ;

OÜ Lammutusmehed с годовым оборотом более двух миллионов евро и его руководитель и владелец Ярмо Раппу.