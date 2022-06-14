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«Некоторые хотят вернуть 1941 год»: КаПо выслала из страны кремлевского провокатора

rus.postimees.ee
«Некоторые хотят вернуть 1941 год»: КаПо выслала из страны кремлевского провокатора
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КаПо высылает из страны Рамиля Усманова.
КаПо высылает из страны Рамиля Усманова. Фото: Kaitsepolitseiameti ühismeediakonto

Сегодня, 14 июня, Департамент полиции безопасности (КаПо) в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны выслали из страны угрожавшего безопасности Эстонии прокремлевского провокатора Рамиля Усманова.

"Сегодня исполняется 81 год со дня июньской депортации. 1941 год не просто история — до сих пор некоторые хотят вернуть это время. Сегодня вместе с полицией мы выслали еще одного кремлевского провокатора, поставившего под угрозу безопасность Эстонии: Рамиля Усманова", - сообщает Полиция безопасности в соцсетях.

Усманов одно время возглавлял Южноэстонский союз ветеранов афганской войны и был одним из активистов Союза граждан РФ в Тарту, передает rus.err.ee.

Совсем недавно, в начале мая, из соображений безопасности КаПо выслала из страны одного из лидеров «Бессмертного полка» Алексея Есакова, оправдывавшего российскую агрессию в Украине и участвовавшего в контрабанде в Восточной Украине.

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