«Некоторые хотят вернуть 1941 год»: КаПо выслала из страны кремлевского провокатора

"Сегодня исполняется 81 год со дня июньской депортации. 1941 год не просто история — до сих пор некоторые хотят вернуть это время. Сегодня вместе с полицией мы выслали еще одного кремлевского провокатора, поставившего под угрозу безопасность Эстонии: Рамиля Усманова", - сообщает Полиция безопасности в соцсетях.