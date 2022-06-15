Согласно исследованию репутации работодателей государственного сектора, проведенному фирмой Kantar Emor, самым привлекательным работодателем является Департамент окружающей среды, за ним следуют Спасательный департамент и Департамент статистики. Самым ценным работодателем в районе Таллинна является Таллиннская городская организация.
Определены самые ценные работодатели в госсекторе
В первую пятерку рейтинга также вошли Банк Эстонии и Министерство окружающей среды.
У половины работников нет предпочтений - работать в государственном или частном секторе. По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Мари-Анн Плоом, более привлекательные работодатели в государственном секторе предлагают то, что важно для сотрудников: чувство надежности и интересную и разнообразную работу.
«Чтобы конкурировать с лучшими в частном секторе и компенсировать более слабую картину заработной платы, у работодателей в государственном секторе все еще есть возможность развивать более мягкие ценности», — прокомментировала Плоом. «При выборе работодателя для людей очень важно, как ценятся сотрудники, насколько открыта и дружелюбна рабочая атмосфера», — добавила она.
Люди, которые хотели бы работать в Департаменте окружающей среды, чаще всего оправдывали это желанием сделать что-то хорошее для окружающей среды. Работу в Департаменте окружающей среды оценивали как интересную, разнообразную, полную возможностей и развивающую. Высоко ценилась также стабильность Департамента окружающей среды как работодателя.
«Конечно, это известие меня радует, потому что мы упорно и последовательно работали над созданием хороших условий для работы в Департаменте окружающей среды», – прокомментировал результаты генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.
Он также подтверждает, что работа в Департаменте окружающей среды имеет смысл миссии. «В Департаменте окружающей среды вы действительно можете изменить мир: все наши более 540 человек каждый день работают, чтобы сохранить чистую среду обитания для будущих поколений», — сказал Вакра.