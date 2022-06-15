Определены самые ценные работодатели в госсекторе

В первую пятерку рейтинга также вошли Банк Эстонии и Министерство окружающей среды.

У половины работников нет предпочтений - работать в государственном или частном секторе. По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Мари-Анн Плоом, более привлекательные работодатели в государственном секторе предлагают то, что важно для сотрудников: чувство надежности и интересную и разнообразную работу.

«Чтобы конкурировать с лучшими в частном секторе и компенсировать более слабую картину заработной платы, у работодателей в государственном секторе все еще есть возможность развивать более мягкие ценности», — прокомментировала Плоом. «При выборе работодателя для людей очень важно, как ценятся сотрудники, насколько открыта и дружелюбна рабочая атмосфера», — добавила она.

Люди, которые хотели бы работать в Департаменте окружающей среды, чаще всего оправдывали это желанием сделать что-то хорошее для окружающей среды. Работу в Департаменте окружающей среды оценивали как интересную, разнообразную, полную возможностей и развивающую. Высоко ценилась также стабильность Департамента окружающей среды как работодателя.

«Конечно, это известие меня радует, потому что мы упорно и последовательно работали над созданием хороших условий для работы в Департаменте окружающей среды», – прокомментировал результаты генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.