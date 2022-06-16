ФОТОФАКТ: Митинг учителей у Сейма в Риге собрал несколько тысяч человек

Пикет у Сейма в Риге организован Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA). Председатель профсоюза Инга Ванага пояснила, что учителя Латвии выступают с тремя основными требованиями: повышение оплаты труда, справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с упорядоченной сетью школ и большим количеством учащихся и сбалансированная нагрузка.

Акция протеста учителей в Риге, 16 июня 2022 года Фото: Псковская Губерния

Накануне руководители рижских школ направили открытое письмо и властям страны, и рижскому самоуправлению, в котором потребовали срочно решать проблему нехватки педагогов в Риге. Учителя говорят о многолетнем дефиците кадров при постоянно растущих нагрузках на тех, кто работает в школах. Помимо работы с детьми, учителям регулярно добавляют функционал: взаимное наблюдение за ходом уроков, разработка методических материалов, карантинные ограничения, сотрудничество в группах педагогов для планирования содержания программ. Латвийские преподаватели сетуют, что постоянное реформирование образования с коррекцией программ идет без учета кризисной ситуации с кадрами.

Акция протеста учителей в Риге, 16 июня 2022 года Фото: Псковская Губерния

Директора требуют, чтобы Министерство образования и науки Латвии обеспечило соблюдение закона о труде, чтобы учителя не выгорали на работе и не уходили из школ, а также ввело бесплатное обучение в вузах для будущих педагогов.



«Мы устали, нас просто не слышат, это крайняя мера», - заявили учителя накануне многотысячного протеста.

