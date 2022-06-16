Акция протеста учителей в столице Латвии, которая проходит в четверг, 16 июня, собрала около 3000 педагогов со всей страны. Об этом сообщают журналисты «Псковской губернии» (редакция издания переехала из России после обысков, которые прошли у журналистов после начала войны – прим.ред.).
ФОТОФАКТ: Митинг учителей у Сейма в Риге собрал несколько тысяч человек
Пикет у Сейма в Риге организован Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA). Председатель профсоюза Инга Ванага пояснила, что учителя Латвии выступают с тремя основными требованиями: повышение оплаты труда, справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с упорядоченной сетью школ и большим количеством учащихся и сбалансированная нагрузка.
Накануне руководители рижских школ направили открытое письмо и властям страны, и рижскому самоуправлению, в котором потребовали срочно решать проблему нехватки педагогов в Риге. Учителя говорят о многолетнем дефиците кадров при постоянно растущих нагрузках на тех, кто работает в школах. Помимо работы с детьми, учителям регулярно добавляют функционал: взаимное наблюдение за ходом уроков, разработка методических материалов, карантинные ограничения, сотрудничество в группах педагогов для планирования содержания программ. Латвийские преподаватели сетуют, что постоянное реформирование образования с коррекцией программ идет без учета кризисной ситуации с кадрами.
Директора требуют, чтобы Министерство образования и науки Латвии обеспечило соблюдение закона о труде, чтобы учителя не выгорали на работе и не уходили из школ, а также ввело бесплатное обучение в вузах для будущих педагогов.
«Мы устали, нас просто не слышат, это крайняя мера», - заявили учителя накануне многотысячного протеста.
Для Эстонии проблема с нехваткой учителей тоже стоит остро. Согласно недавнему опросу, проведенному Эстонским союзом работников образования, из-за низкой заработной платы и переутомления почти 60 процентов эстонских учителей обдумывали уход с работы, а 92 процента испытали выгорание.
В мае стало известно о планах властей закрыть в Нарве ряд детсадов, сократить гимназии и объединить две школы. В июне сообщалось, что под давлением школьников, их родителей и оппозиции власти Нарвы рассматривают альтернативные закрытию школ варианты.
На этом фоне в Таллинне продолжается публичная дискуссия о подготовке к переходу на обучение на государственном языке с детского сада.