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Страшные цифры: 10 046 жертв среди гражданского населения Украины

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Страшные цифры: 10 046 жертв среди гражданского населения Украины
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Птица на кресте среди новых могил на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем, Украина, 15 мая 2022 года
Птица на кресте среди новых могил на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем, Украина, 15 мая 2022 года Фото: Reuters / Scanpix

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) впервые с начала военного нападения России на Украину подтверждает больше 10 000 жертв среди мирного населения. Комиссар Мишель Бачелет сделала отдельное заявление по ситуации в Мариуполе: «УВКПЧ подтвердило гибель 1348 гражданских лиц непосредственно в ходе боевых действий в Мариуполе, в том числе 70 детей. Фактическое число погибших в результате боевых действий среди гражданского населения, вероятно, на тысячи больше».

Последняя сводка ведомства экс-президента Чили, Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет впервые с 24 февраля фиксирует больше десяти тысяч убитых и раненых гражданских лиц в Украине.

«С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24 часов ночи 15 июня 2022 года (по местному времени) УВКПЧ зафиксировало 10 046 жертв среди гражданского населения в страна: 4 481 убитых (1739 мужчин, 1159 женщин, 119 девочек и 125 мальчиков, а также 40 детей и 1299 взрослых, пол которых пока неизвестен) и 5 565 раненых (1133 мужчины, 788 женщин, 125 девочек и 164 мальчика, а также 173 ребенка и 3182 взрослых, пол которых пока неизвестен)», - гласит сообщение.

Среди убитых – 284 ребенка, что на 16 погибших детей больше, чем в начале июня, когда прошло 100 дней с начала войны. Среди раненых – 462 несовершеннолетних, что больше данных начала лета на 35 детей.

43-летняя Наталья обнимает своих 11-летних двойняшек Яну и Ярослава. Женщина и её дочь потеряли конечности в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске в апреле. Сын не пострадал, т.к. был оставлен присматривать за багажом, когда Наталья отвела дочь на перрон выпить чаю. Яна потеряла две ноги, а ее мама Наталья лишилась левой ноги ниже колена.
43-летняя Наталья обнимает своих 11-летних двойняшек Яну и Ярослава. Женщина и её дочь потеряли конечности в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске в апреле. Сын не пострадал, т.к. был оставлен присматривать за багажом, когда Наталья отвела дочь на перрон выпить чаю. Яна потеряла две ноги, а ее мама Наталья лишилась левой ноги ниже колена. Фото: © UNICEF / UN0643721 / Lviv Territorial Medical Union Hospital
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