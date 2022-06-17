Страшные цифры: 10 046 жертв среди гражданского населения Украины

Последняя сводка ведомства экс-президента Чили, Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет впервые с 24 февраля фиксирует больше десяти тысяч убитых и раненых гражданских лиц в Украине.



«С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24 часов ночи 15 июня 2022 года (по местному времени) УВКПЧ зафиксировало 10 046 жертв среди гражданского населения в страна: 4 481 убитых (1739 мужчин, 1159 женщин, 119 девочек и 125 мальчиков, а также 40 детей и 1299 взрослых, пол которых пока неизвестен) и 5 565 раненых (1133 мужчины, 788 женщин, 125 девочек и 164 мальчика, а также 173 ребенка и 3182 взрослых, пол которых пока неизвестен)», - гласит сообщение.



Среди убитых – 284 ребенка, что на 16 погибших детей больше, чем в начале июня, когда прошло 100 дней с начала войны. Среди раненых – 462 несовершеннолетних, что больше данных начала лета на 35 детей.