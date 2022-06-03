ООН: 9 197 жертв среди гражданского населения Украины за 100 дней войны

«С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24 часов ночи 2 июня 2022 года (по местному времени) УВКПЧ зафиксировало 9 197 жертв среди гражданского населения в стране: 4183 убитых и 5014 раненых», - сказано в новой сводке ведомства экс-президента Чили Мишель Бачелет.



Среди убитых - 1584 мужчины, 1049 женщин, 99 девочек и 102 мальчика, а также 67 детей и 1282 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 999 мужчин, 695 женщин, 116 девочек и 141 мальчик, а также 170 детей и 2893 взрослых, пол которых пока неизвестен.



Таким образом за минувшие две недели ООН подтверждает гибель 345 человек и ранение 663 человек. С 20 мая число убитых детей выросло на 12 случаев, а раненых несовершеннолетних стало больше на 44 человека.



«Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения средств взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов. УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше», - отмечают в ООН.



Негосударственная социология в России фиксирует рост доли россиян, которые заявляют о моральной ответственности за эти жертвы. В мае 2022 года об этом сказали больше трети граждан (36%). В апреле доля тех, кто осознает ответственность за гибель мирных украинцев, составляла 28%, сообщает «Левада-центр».



В Кремле 3 июня сто дней войны отметили репликой, что «достигнуты определенные результаты». При этом накануне круглой даты Администрация президента России предписала государственным и провластным СМИ России не педалировать тему ста дней войны, т.к. внятных результатов нет, как нет и ясности о сроках завершения этой войны Кремля с бывшими частями СССР.



С 24 февраля Украину покинули более 6,7 миллиона человек, сообщало ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Польша приняла 3,6 миллиона украинцев. Румыния - 990 тысяч человек. Россия - 970 тысяч. В Венгрию выехала 671 тысяча граждан Украины, в Молдавию — более 477 тысяч, в Словакию — почти 455 тысяч, в Белоруссию — почти 30 тысяч человек. 6,7 миллиона беженцев — это 15% всего населения Украины.