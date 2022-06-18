СУРОВАЯ ПРАВДА ⟩ Ответственность за то, чтобы успеть на рейс, несет сам пассажир. Даже когда аэропорт перегружен

«Адреналин зашкаливает еще до начала поездки в отпуск - не факт, что успеем на самолет», — сказал в прошлое воскресенье Postimees один пассажир, который надеялся отправиться из Таллиннского аэропорта на отдых в Болгарию.

«Не уверен, что попаду на рейс, хотя я был на месте почти за два часа до вылета, — сказал другой читатель, желавший отправиться в Лондон рейсом Ryanair. «Сейчас единственная надежда на то, что Ryanair опоздает», - добавил он.

Это - описания очереди на контроль безопасности в Таллиннском аэропорту в прошлое воскресенье. Подробнее о том, что произошло в тот день, Postimees писал ЗДЕСЬ.

Хотя из-за нехватки персонала G4S в аэропорту было всего две линии досмотра, к счастью для этих пассажиров их единственной потерей была потеря нервных клеток, и на самолеты они успели вовремя. Но не у всех все сложилось так хорошо.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций латвийской авиакомпании AirBaltic Алисе Бетере признала, что нехватка рабочей силы стала проблемой во многих европейских аэропортах и ​​что пассажиры опаздывали на рейсы, несмотря на то, что если пассажир зарегистрировался на рейс, авиакомпания пытаается его ждать.

Специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте заверила, что если пассажиры прибывают в аэропорт на два часа раньше, этого должно быть достаточно, чтобы успеть на рейс.