Очереди на контроль безопасности в Таллиннском аэропорту беспокоят пассажиров - как быть уверенным, что успеешь на свой рейс? И кто несет ответственность, если человек не попадает на рейс, а также кто возмещает ущерб? Факт в том, что ответственность несет пассажир, если он не прибудет в аэропорт за два часа, пишет Postimees.
СУРОВАЯ ПРАВДА ⟩ Ответственность за то, чтобы успеть на рейс, несет сам пассажир. Даже когда аэропорт перегружен
«Адреналин зашкаливает еще до начала поездки в отпуск - не факт, что успеем на самолет», — сказал в прошлое воскресенье Postimees один пассажир, который надеялся отправиться из Таллиннского аэропорта на отдых в Болгарию.
«Не уверен, что попаду на рейс, хотя я был на месте почти за два часа до вылета, — сказал другой читатель, желавший отправиться в Лондон рейсом Ryanair. «Сейчас единственная надежда на то, что Ryanair опоздает», - добавил он.
Это - описания очереди на контроль безопасности в Таллиннском аэропорту в прошлое воскресенье. Подробнее о том, что произошло в тот день, Postimees писал ЗДЕСЬ.
Хотя из-за нехватки персонала G4S в аэропорту было всего две линии досмотра, к счастью для этих пассажиров их единственной потерей была потеря нервных клеток, и на самолеты они успели вовремя. Но не у всех все сложилось так хорошо.
Руководитель отдела корпоративных коммуникаций латвийской авиакомпании AirBaltic Алисе Бетере признала, что нехватка рабочей силы стала проблемой во многих европейских аэропортах и что пассажиры опаздывали на рейсы, несмотря на то, что если пассажир зарегистрировался на рейс, авиакомпания пытаается его ждать.
Специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте заверила, что если пассажиры прибывают в аэропорт на два часа раньше, этого должно быть достаточно, чтобы успеть на рейс.
«Я слышала только об одном случае, когда пассажир, прибывший в аэропорт на два часа раньше, опоздал на рейс», — сказала она. Подробности этой ситуации еще выясняются.
Калласте добавила, что и аэропорт, и G4S сейчас набирают сотрудников, но на это потребуется время. «Мы начали активный набор в апреле, но путешествия восстановились быстрее, чем ожидалось, — сказала Калласте. — Помимо нас работников набирают сотни компаний, а рабочей силы просто нет». Из-за требований безопасности процесс найма в аэропорту также является более длительным и сложным.
По словам Калласте, при покупке авиабилета человек заключает договор с авиакомпанией, к которой он также должен обращаться по различным вопросам, включая компенсации. Когда пассажир обращается за компенсацией, авиакомпания уже расследует факты. «Если пассажир прибывает в аэропорт менее чем за 2 часа до вылета рейса и опоздывает на рейс, ответственность лежит на пассажире», — подтвердила Калласте.
Время, когда человек прибывает в аэропорт, можно идентифицировать задним числом по процедурам у стойки регистрации и прибытию на контроль безопасности. «Очень редки случаи, когда люди не садятся на рейс в течение двух часов, и в этих редких случаях мы также можем идентифицировать человека, прибывающего в аэропорт, на основе изображения с камеры, если авиакомпания запросит у нас эту информацию», — объяснила Калласте.
AirBaltic рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно до вылета. «Если пассажир пропускает транзитный рейс и один из рейсов, приобретенных в рамках одного бронирования, авиакомпания обязана предложить наиболее удобную замену бронирования», — сказала Бетере.
Читатели, обратившиеся в Postimees, жаловались, что нет смысла ехать в аэропорт заранее, если регистрация еще не началась и багаж нельзя сдать. Так, в минувшее воскресенье многие пассажиры стояли в очереди на контроль безопасности еще до регистрации, потому что боялись, что не успеют отстоять очередь к моменту вылета.
Когда начинается регистрация? По словам Калласте, для открытия чек-ина нужен список пассажиров, который поступает от авиакомпании примерно за два часа до вылета, и когда списки прибывают, соответственно открывается возможность регистрации.
Уже в следующем месяце Таллиннский аэропорт надеется открыть возможность самостоятельной сдачи багажа для тех, кто летает рейсами SAS или AirBaltic. В этом случае люди могут зарегистрироваться онлайн и по прибытии в аэропорт сдать багаж в системе самообслуживания, а затем сразу же пройти проверку безопасности. Аэропорт сразу сообщит пассажирам, когда откроется такая возможность.
Страховка не поможет
Если пассажиры надеются на помощь страхования путешествий, то к сожалению, напрасно. Мнеджер по разработке продуктов страхования имущества и личного страхования IIZI Пилле Плеэс подтвердила, что пассажир сам несет ответственность за то, чтобы успеть на рейс.
«Страховые компании возмещают расходы, если причиной задержки рейса стала задержка рейса или невылет из-за технической неисправности, дорожно-транспортного происшествия или погодных условий», — пояснила она.
По словам Плеэс, компании исключили из своих условий ущерб, причиной которого является нехватка времени. До сих пор авиакомпании рекомендовали прибывать в аэропорт как минимум за два часа до вылета, но, учитывая текущую ситуацию, многие авиакомпании/аэропорты просят пассажиров прибыть в аэропорт как минимум за три часа до вылета. «Страховка также не возмещает расходы, вызванные действиями или бездействием властей», — добавила Плеэс.