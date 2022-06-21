«Остается надежда, что через год одного человека уже точно не будет на этой планете»

- Как долго у вас продолжался шок от осознания, что твоя страна развязала полномасштабную войну в Европе?



- Последние два года перед полномасштабной войной я жила в Украине, в Киеве. И в течение этого времени я находилась в шоке от осознания, что война шла все это время: в центре города был памятник погибшим на русско-украинской войне, где последняя смерть датировалась предыдущим месяцем, в музее истории Украины можно было посмотреть на обломки ракет и танков от войны на Донбассе.



Периодически был шок от того, что люди в России, мои друзья в Москве живут в каком-то вакууме от этой информации. Как и я до этого.



Весь 2021 год в Украине шла речь о начале войны со стороны России, так что ко времени начала полномасштабного вторжения, у меня уже шока не было.



- Какая доля людей в вашем окружении склонна оправдывать войну? Как поменялся масштаб поддержки войны среди знакомых за эти три с половиной месяца?



- Я сейчас вообще не общаюсь с теми, кто поддерживает войну, либо не освещает ее. Но таких людей знаю. Процент таких знакомых примерно 4 к 96. Еще знаю ребят из окружения, кто с начала был в шоке и твердо уверен, что это жесть, а потом все больше привыкал и переходил к мысли «не все так однозначно».



- Что конкретно изменилось в вашей жизни из-за войны?



- Я больше не живу в Киеве и не знаю, как туда возвращаться. Несмотря на то, что война началась в 2014, уровень ненависти к русским в Киеве в 2020–2021 годах был минимальным. Сейчас все знакомые украинцы переходят на украинскую мову, а некоторые друзья от переполнения эмоций и агрессии больше не могут общаться со мной и нашими общими русскими знакомыми. Агрессия на войну в целом выливается у них на злость на конкретных друзей.



Также у меня поменялось мнение о тех русских, для кого «не все так однозначно». Сейчас уже однозначнее некуда и продолжать дружбу с такими людьми, даже моими друзьями, не намерена. Это трэш.



- Вы делаете что-то, связанное с попытками заявить о преступности войны, остановить кровопролитие?



- Я веду свои социальные сети: Instagram, TikTok, где активно высказываю свою позицию. Я могу это делать, так как нахожусь не в России. Я также волонтерю: помогаю украинским беженцам, занимаюсь творчеством с украинскими детьми.



- Есть ли раскол в вашей семье, основанный на произошедших событиях?



- Мои родители – адекватные, они все осознают. В нашей семье только бабушка и дедушка со стороны мамы смотрят телевизор и верят пропаганде. Так вышло, что, когда началась война, мы были вместе. 20 февраля у нас с бабушкой был диалог, где она уверяла, что стрелять никто не будет и ракетами бить по Киеву тоже. Но после 24 числа, когда я лично показывала ей дом моего знакомого, куда попала ракета, она твердо заявляла: это они сами бьют по себе, это фейки, это ложь.



Мне было очень тяжело находиться с ней рядом. Я прекратила с ней общение на пару дней. Но потом для себя поняла: ей больше 80 лет, она всю жизнь верила партии и правительству, ее муж – в старческой деменции. Если она сейчас действительно поймет, как обстоит дело, это ее сильно сломает. Она больше не сможет вывозить на своем энтузиазме и быстро загнется. Я этого не хочу. Незнание как будто помогает ей держаться на плаву. С ней вступать в споры я больше не намерена.



Поддержка войны россиянами в мае 2022 года.



Определенно за войну:

57% россиян старше 55 лет

33% граждан РФ от 18-24 лет



Потив войны:

12% россиян старше 55 лет

25% граждан РФ от 18-24 лет



Данные «Левада-центра».



- Как вы думаете, что слова Россия и русский теперь означают для мирового сообщества? Как вы сами чувствуете, как к вам относятся сейчас за рубежом?



- Мне стыдно отвечать, что я русская, честно. Сразу за этим следует как будто оправдываться и объяснять, что я нормальная, я не поддерживаю насилие и кровопролитие… блабла. Но в целом относятся нормально. Ни разу ничего никто не сказал. Скорее понимающе: везде есть злые плохие люди, это не зависит от нации.



Тем не менее, мне кажется, что для мирового сообщества русофобия сейчас – это хайп. Как флаги ЛГБТ, как BLM.



У меня здесь подруге из Беларуси отменили бронь на Airbnb по причине того, что она из государства, включенного в войну. При этом она была здесь пару лет назад, когда на улицах тут везде висели красно-белые флаги и все поддерживали революцию в Беларуси. Скоро хайп спадет, и все отвлекутся на новые проблемы...



- В каком состоянии будет через год Россия?



- Хех. Мне кажется, все привыкнут к «Вкусно и точка», к отсутствию зарубежных брендов и продолжат свою жизнь, как ни в чем не бывало. Также думаю, конечно, гайки закрутятся еще сильнее, много народу сядет.



Мне очень грустно от этого, но я мало верю в русскую революцию, учитывая, что все адекватные либо уезжают, либо садятся, либо молчат, так как страшно.



Но остается надежда, что хотя бы через год одного человека уже точно не будет на этой планете.



Большой текст о том, как война разрушает работу умных самостоятельных молодых россиян, раскалывает их семьи, читайте в следующем номере бумажного еженедельника от команды Rus.Postimees, который выйдет из печати 30 июня.