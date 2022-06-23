23 июня - наш День Победы, но над кем?

На дворе 1919 год. Молодая Эстонская Республика уже некоторое время успешно воюет с Красной армий и - несмотря на отступление осенью-зимой 1918 года - к весне 19-го года выходит на свои национальные границы и даже заходит на территории Латвии и России, чтобы вести боевые действия за пределами своей страны.

Коварное предательство немецких баронов

А вот дела у южного соседа шли не очень успешно. Национальное правительство Латвии не пользовалось сильной поддержкой местного населения, и многие бойцы национальных полков отступили с Красной армией в Россию. Ситуация на фронте была катастрофическая - Красная армия захватила Ригу и Елгаву, и поэтому у правительства во главе с Карлисом Ульманисом не оставалось иного выбора, кроме как обратится за поддержкой к Ландесверу - военному формированию, состоящему преимущественно из балтийских немцев.

Несмотря на формальные соглашения о том, что Ландесвер должен был помогать латвийскому правительству, на самом деле он имел цель создать на территории Латвии и Эстонии Балтийское герцогство. После отвоевания у Красной армии Елгавы и Тукумса, отношения между правительством Ульманиса и Ландесвером окончательно испортились, и последний совершил государственный переворот, посадив в правительство лояльного немцам Андриевса Ниедра. Карл Ульманис в свою очередь обратился за помощью к западным союзникам и Эстонии.