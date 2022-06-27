«4731 убитых и 5900 раненых». ООН подтверждает 10631 жертву среди гражданских лиц в Украине

«С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24 часов ночи 26 июня 2022 года (по местному времени) УВКПЧ зафиксировало 10 631 жертву среди гражданского населения в страна: 4731 убитых и 5900 раненых», - сказано в свежей сводке.



Среди убитых - 1812 мужчин, 1225 женщин, 134 девочки и 155 мальчиков, а также 41 ребенок и 1364 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 1196 мужчин, 829 женщин, 131 девочка и 174 мальчика, а также 184 ребенка и 3386 взрослых, пол которых пока неизвестен. Таким образом с 17 июня, когда количество жертв превысило 10 000, убитых стало больше на 250 человек, раненых на 335.



Количество убитых детей за прошедшие десять суток увеличилось на 46 подтвержденных случаев – до 330. Раненых детей стало больше на 27.



«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной, Лисичанска и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», - отмечают в ООН.



В середине июня Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сделала специальное заявление по ситуации в Мариуполе. По подтвержденным данным ее сотрудников в Мариуполе подтверждена гибель 1348 гражданских лиц «непосредственно в ходе боевых действий».



«В том числе 70 детей. Эти смерти были вызваны авиаударами, танковыми и артиллерийскими обстрелами, а также стрелковым оружием в ходе уличных боев. Фактическое число погибших в результате боевых действий среди гражданского населения, вероятно, на тысячи больше», - констатировала комиссар ООН.



Владимир Зеленский ранее сообщал, что в боях на Донбассе Украина теряет до нескольких сотен военных ежедневно. Война продолжается 124-й день.