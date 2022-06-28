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Инспекция: не выйти на работу из-за аномальной жары можно, но…

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Инспекция: не выйти на работу из-за аномальной жары можно, но…
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  • В зной обязательны перерывы и питьевая вода
  • Сообщайте работодателям о возникших проблемах
  • Штрафов из-за жары пока не назначалось

Как помочь работникам пережить зной? Следует ли сокращать рабочий день и удлинять перерывы? Каковы права работников и обязанности работодателей?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире заместитель гендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Выдержки из беседы:

– В Эстонию пришла жара. Трудовая инспекция столкнулась со шквалом звонков. На что жалуются в знойную пору?

– С наступлением жары сразу же зафиксирован шквал звонков в Трудовую инспекцию. Люди интересуются своими правами и спрашивают, нужно ли вообще выходить на работу, что можно требовать от работодателя и что он обязан делать по закону. Мы отвечаем, что трудовая среда должна быть подходящей для выполнения конкретной работы.

Если работнику душно, ограничен приток свежего воздуха, нужно в первую очередь обратиться к работодателю и сообщить ему, что жара препятствует нормальной работе.

Работодатель обязан отреагировать на такое обращение, незамедлительно провести анализ рисков трудовой среды и сделать все от себя зависящее, чтобы сотрудник не пострадал на рабочем месте.

– Какая температура должна быть обеспечена на рабочем месте?

– Рекомендуемая температура в помещениях для офисных работников – от 18 до 23 градусов. На производстве, если речь идет о физической нагрузке, должны быть предусмотрены дополнительные перерывы и дополнительная вентиляция.

Разумеется, если работа выполняется на улице, температуру невозможно регулировать.

В случае работы на воздухе обязательны перерывы, должна быть обеспечена питьевая вода за счет работодателя и возможность передохнуть в тени или закрытом помещении при нормальной температуре.

– Все дополнительные перерывы и отдых в тени – не за счет работника?

– Это за счет работодателя. Перерывы и отдых от 10 до 30 минут являются частью рабочего дня.

– Можно ли не прийти на работу, сославшись на духоту? Есть ли у работника право отказаться от выполнения рабочих обязанностей из-за аномальной жары?

– Есть такое право.

Работник может воспользоваться правом не выйти на работу только в том случае, если ранее он уже обращался к работодателю и сообщал ему, что невозможно продолжать работу из-за жары, а работодатель ничего при этом не сделал (игнорировал жалобыприм. ред.).

Например, если возникла подобная ситуация, действовать нужно примерно так. Сначала позвонить представителю работодателя, сообщив ему, что вы на грани обморока из-за жары. Возможно, что вам ответят, что, мол, ничего не поделаешь, сейчас просто такая погода. Последует второй звонок, а в третий раз ответчик просто отключит телефон – у нас был такой прецедент. В таком случае работнику ничего не останется, как просто отказаться от работы, уведомив работодателя с помощью смс-сообщения или по электронной почте, что в связи со сложившейся ситуацией в этот день и в этот час он вынужден отказаться от выполнения своей работы.

Если последует реакция и будут предприняты действия для разрешения ситуации, работнику следует вернуться на работу.

– При этом нельзя не выйти на работу, не предприняв определенных действий? Работник рискует получить прогул?

– Именно так. Для этого нет законных оснований. Это будет означать, что работник без причины откажется от выполнения рабочего договора.

– То есть, нельзя избежать прогула, сославшись на жару?

– Конечно, есть и такие, кто пытается избежать прогула со ссылкой на жару, но работодатели, как правило, за эти дни не выплачивают зарплату. По усмотрению работодателя, может быть даже вынесено предупреждение либо разорваны трудовые отношения.

– Перечислите четкие предписания для работодателей на случай жары?

– Первым делом они должны ознакомиться с ситуацией на месте, убедиться, исправен ли кондиционер и насколько эффективно он остужает воздух, каково самочувствие сотрудников. Если кто-то слишком чувствителен к духоте, этим случаем нужно заниматься отдельно и принимать дополнительные меры.

Если вдруг перестает работать вентиляция на рабочем месте, работодатель должен договориться с работниками о дальнейших действиях: отправить их на дистанционку или обговорить другое рабочее время.

Например, можно приостановить деятельность на две недели из-за жары, отправив работников по договоренности в отпуск с сохранением зарплаты.

– Применяются ли санкции против работодателей? Выписывались ли штрафы?

– Штрафов из-за жары пока не назначалось. В предыдущие годы мы тоже обошлись без штрафов. Однако наши инспектора ежедневно проверяют рабочие места и если становится очевидно, что в помещении слишком жарко и духота влияет на самочувствие работников, у нас есть право сделать предписание. Работодатель обязан его выполнить.

Если предписание не выполняется в указанный срок, возникает финансовая ответственность. С работодателя можно востребовать sunniraha (платеж по исполнительному акту – прим. ред.).

– Актуальны ли варианты сокращенной рабочей недели и дистанционной работы?

– Непременно! Укороченные рабочие дни и недели – это одна из возможностей уменьшения рисков, связанных с влиянием жары на здоровье людей. В Эстонии уже есть предприятия, которые перешли на эту практику.

– Отражается ли это на зарплате?

– Все зависит от договоренности сторон. Если рабочее время суммируется, то работодатель может составить график так, что в одном месяце все недели только по 2-3 рабочих дня, а в следующем – по пять рабочих дней и по 12 часов за смену.

– Можно ли сокращать работу в жару за счет работников? Законно ли заставлять писать заявление?

– В любом случае требуется согласие сторон. Е

сли работник не согласен с предложенными условиями, никогда не спешите ставить свою подпись под документом. И не нужно здесь ничего бояться.

В противном случае будет очень трудно что-либо доказать или изменить.

– Не пора ли узаконить сиесту на период аномальной жары?

– Не всем работникам нужна сиеста. Если же работодателю становится очевидно, что его подчиненные не в состоянии работать в разгар дня, они могут договориться с работниками о так называемой сиесте и в рамках действующего закона.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: работа в жару – каковы льготы и требования? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: работа в жару – каковы льготы и требования? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Pm
  • На что жалуются в Трудовую инспекцию в знойную пору?
  • Как часто жара приводит к ухудшению условий труда?
  • Есть ли у работника право отказываться от выполнения трудовых обязанностей из-за духоты?
  • Каковы обязанности работодателя? Есть ли четкие предписания?
  • Обязан ли работодатель устанавливать кондиционеры?
  • Применяются ли санкции против нарушителей?
  • Что считается нарушением? Как должен действовать работник?
  • Как регулируются моменты, связанные с работой на улице?
  • Актуальны ли варианты сокращенной рабочей недели и дистанционной работы?
  • Можно ли сокращать работу в жару за счет работников?
  • Не пора ли узаконить сиесту?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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