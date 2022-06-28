Инспекция: не выйти на работу из-за аномальной жары можно, но…

– Именно так. Для этого нет законных оснований. Это будет означать, что работник без причины откажется от выполнения рабочего договора.
– То есть, нельзя избежать прогула, сославшись на жару?
– Конечно, есть и такие, кто пытается избежать прогула со ссылкой на жару, но работодатели, как правило, за эти дни не выплачивают зарплату. По усмотрению работодателя, может быть даже вынесено предупреждение либо разорваны трудовые отношения.
– Перечислите четкие предписания для работодателей на случай жары?
– Первым делом они должны ознакомиться с ситуацией на месте, убедиться, исправен ли кондиционер и насколько эффективно он остужает воздух, каково самочувствие сотрудников. Если кто-то слишком чувствителен к духоте, этим случаем нужно заниматься отдельно и принимать дополнительные меры.
Если вдруг перестает работать вентиляция на рабочем месте, работодатель должен договориться с работниками о дальнейших действиях: отправить их на дистанционку или обговорить другое рабочее время.
Например, можно приостановить деятельность на две недели из-за жары, отправив работников по договоренности в отпуск с сохранением зарплаты.
– Применяются ли санкции против работодателей? Выписывались ли штрафы?
– Штрафов из-за жары пока не назначалось. В предыдущие годы мы тоже обошлись без штрафов. Однако наши инспектора ежедневно проверяют рабочие места и если становится очевидно, что в помещении слишком жарко и духота влияет на самочувствие работников, у нас есть право сделать предписание. Работодатель обязан его выполнить.