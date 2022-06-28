Инспекция: не выйти на работу из-за аномальной жары можно, но…

Работник может воспользоваться правом не выйти на работу только в том случае, если ранее он уже обращался к работодателю и сообщал ему, что невозможно продолжать работу из-за жары, а работодатель ничего при этом не сделал (игнорировал жалобы – прим. ред. ).

Например, если возникла подобная ситуация, действовать нужно примерно так. Сначала позвонить представителю работодателя, сообщив ему, что вы на грани обморока из-за жары. Возможно, что вам ответят, что, мол, ничего не поделаешь, сейчас просто такая погода. Последует второй звонок, а в третий раз ответчик просто отключит телефон – у нас был такой прецедент. В таком случае работнику ничего не останется, как просто отказаться от работы, уведомив работодателя с помощью смс-сообщения или по электронной почте, что в связи со сложившейся ситуацией в этот день и в этот час он вынужден отказаться от выполнения своей работы.