Генерал-майор из Нарвы лишился своей должности из-за провалов российской армии

По словам Левиева, причиной отставки уроженца Нарвы стал провал его войск в первой фазе так называемой военной спецоперации России в Украине. Вместе с Завиньоном был смещен с должности и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.

«Куда их в итоге скинули, мы пока не знаем, возможно, в Сирию, потому что многих таких провалившихся генералов отправляют именно туда», — сказал Левиев и добавил, что генералов нельзя просто так оставить без должности и нужно обязательно найти им применение на другом фронте.

Завизьон печально известен в контексте войны в Украине. Еще в 2015 году Postimees писал о том, что штабом сепаратистов на Донбассе руководит уроженец Нарвы. Об этом заявил советник председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Маркиян Лубкивский в своем Facebook.

По словам Лубкивского, именно Завизьон под позывным «Алагир» являлся ответственным лицом за маневрирования артиллерией, РСЗО, тяжелой техникой и живой силой боевиков и российских военных на ключевых направлениях осуществления боевых действий на оккупированной территории Донецкой области.