Генерал-майор Алексей Завизьон, который родился в 1965 году в Нарве, лишился своего поста первого заместителя командующего войсками Западного военного округа, сообщает руководитель Conflict intelligence team (Cit) Руслан Левиев в военной сводке на Youtube канале журналиста Майкла Наки.
Генерал-майор из Нарвы лишился своей должности из-за провалов российской армии
По словам Левиева, причиной отставки уроженца Нарвы стал провал его войск в первой фазе так называемой военной спецоперации России в Украине. Вместе с Завиньоном был смещен с должности и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.
«Куда их в итоге скинули, мы пока не знаем, возможно, в Сирию, потому что многих таких провалившихся генералов отправляют именно туда», — сказал Левиев и добавил, что генералов нельзя просто так оставить без должности и нужно обязательно найти им применение на другом фронте.
Завизьон печально известен в контексте войны в Украине. Еще в 2015 году Postimees писал о том, что штабом сепаратистов на Донбассе руководит уроженец Нарвы. Об этом заявил советник председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Маркиян Лубкивский в своем Facebook.
По словам Лубкивского, именно Завизьон под позывным «Алагир» являлся ответственным лицом за маневрирования артиллерией, РСЗО, тяжелой техникой и живой силой боевиков и российских военных на ключевых направлениях осуществления боевых действий на оккупированной территории Донецкой области.
На момент войны на Донбассе Завизьон был первым заместителем командующего 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.