По словам бывшего министра социальных дел и бывшего министра здравоохранения и труда Танеля Кийка (Центристская партия), нынешнее правительство плевать хотело на благополучие медицинских работников и пациентов.
Кийк: отнять финансирование у Таллиннской больницы было бы преступлением против здравоохранения
Правительство республики принимает решение сократить сумму европейского плана восстановления на 360,3 млн евро и тем самым отказаться от финансирования трех крупных проектов, в том числе Таллиннской больницы, пишет Postimees.
По словам Кийка, эксперты десятилетиями говорили о необходимости нового медицинского комплекса в Северной Эстонии, и кризис в области здравоохранения усилил его значение. «Предполагаемое намерение правительства отказаться от поддержки строительства Таллиннской больницы было бы самым враждебным шагом по отношению к здравоохранению за последние десятилетия. Удручает, когда последние кризисы ничему не научили, а единоличное правительство Партии реформ плевать хотело на благополучие эстонских пациентов и медицинских работников", — прокомментировал он.
По словам Кийка, системе здравоохранения Эстонии нужна таллиннская больница с современным пространственным решением, учитывающим потребности современного инфекционного контроля, добавляющим больничные койки, обеспечивающим лучшее сотрудничество ограниченного медицинского персонала и повышающим доступность лечебных услуг для пациентов.
«Новое здание больницы также даст возможность более оперативно реагировать в ситуациях с повышенной потребностью в лечении. Было бы недальновидно и совершенно безответственно испортить эту уникальную возможность сделать самую важную инвестицию века в здравоохранение в сотрудничестве с городом Таллинном, государством и Европейским Союзом».
Обнуление проекта Таллиннской больницы повлияет не только на столицу, но и на функционирование всей системы здравоохранения Эстонии и ее будущую кризисную способность, считает бывший министр. «Зона ответственности планируемой Таллиннской больницы насчитывает почти 600 000 жителей и со временем будет только увеличиваться. Зона обслуживания Таллиннской больницы охватывает Харьюмаа, Ляэнемаа, Сааремаа, Хийуммаа, Рапламмаа и частично Ида- и Ляэнемаа-Вирумаа, Пярнумаа, Ярвамаа и Южную Эстонию», — перечислил он.
«Сектор здравоохранения и город Таллинн годами работали над успешной реализацией проекта. В прошлом году в результате интенсивных переговоров мы получили одобрение на финансирование проекта за счет программы перезапуска Европейского Союза. Город Таллинн разработал необходимую детальную планировку, начал проектирование здания и недавно учредил новый Фонд развития Таллиннской больницы для ее строительства. Каждый день несколько десятков человек трудятся для строительства нового медицинского комплекса. Однопартийное правительство Партии реформ не имеет мандата на списание нескольких крупных проектов, поддержанных предыдущим правительством", — сказал Киик.
По состоянию на апрель 2022 года предполагаемая общая стоимость медицинского комплекса Таллиннской больницы в Ласнамяэ, включая вместимость кризисной больницы и двух подземных этажей, составляет почти 585 миллионов евро. Из плана восстановления и устойчивости Эстонии планируется выделить 280 миллионов евро, город Таллинн внесет в проект не менее 140 миллионов евро, и столько же должно инвестировать государство в строительство больницы, так как, согласно закону, организация медицинских услуг является государственной ответственности.