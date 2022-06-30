Кийк: отнять финансирование у Таллиннской больницы было бы преступлением против здравоохранения

Правительство республики принимает решение сократить сумму европейского плана восстановления на 360,3 млн евро и тем самым отказаться от финансирования трех крупных проектов, в том числе Таллиннской больницы, пишет Postimees.

По словам Кийка, эксперты десятилетиями говорили о необходимости нового медицинского комплекса в Северной Эстонии, и кризис в области здравоохранения усилил его значение. «Предполагаемое намерение правительства отказаться от поддержки строительства Таллиннской больницы было бы самым враждебным шагом по отношению к здравоохранению за последние десятилетия. Удручает, когда последние кризисы ничему не научили, а единоличное правительство Партии реформ плевать хотело на благополучие эстонских пациентов и медицинских работников", — прокомментировал он.

По словам Кийка, системе здравоохранения Эстонии нужна таллиннская больница с современным пространственным решением, учитывающим потребности современного инфекционного контроля, добавляющим больничные койки, обеспечивающим лучшее сотрудничество ограниченного медицинского персонала и повышающим доступность лечебных услуг для пациентов.

«Новое здание больницы также даст возможность более оперативно реагировать в ситуациях с повышенной потребностью в лечении. Было бы недальновидно и совершенно безответственно испортить эту уникальную возможность сделать самую важную инвестицию века в здравоохранение в сотрудничестве с городом Таллинном, государством и Европейским Союзом».