Керсна уходит в отставку из-за уголовного дела о закупке экспресс-тестов

Госпрокурор Лаура Айаотс поясняет, что в поданном в прокуратуру заявлении о преступлении речь шла о трех эпизодах - ​​заключении двух договоров и изменении одного договора о закупках. По одному договору о закупках, который был заключен в октябре прошлого года, возбуждено уголовное дело.

«Уголовное дело возбуждено на основании статей Пенитенциарного кодекса, которые касаются нарушения требований о государственных закупках и злоупотребления доверием. Это решение принимается на основании предварительной информации, которая может измениться в ходе расследования. Подозрение никому сегодня не предъявлено, а кому и есть ли основания для подозрения, будет выявлено в ходе разбирательства», — добавила прокурор.

«Все решения и процессы в государственном секторе должны быть прозрачными, а также быть и казаться честными. При наличии обоснованных подозрений единственным возможным способом выяснить все обстоятельства является возбуждение уголовного дела. Только в уголовном производстве возможно проведение действий, с помощью которых можно выяснить, были ли при проведении процедуры государственных закупок и заключении договора соблюдены все требования», — сказала Айаотс.

Разбирательство ведется Полицией безопасности под руководством Государственной прокуратуры.

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