Прокуратура возбудила сегодня, 30 июня, уголовное дело по расследованию обстоятельств договора о закупках, подписанного Министерством образования и науки в октябре прошлого года. Министр образования Керсна подтвердила ERR то, что обещала ранее: она уйдет в отставку в связи с начатым уголовным делом.
Керсна уходит в отставку из-за уголовного дела о закупке экспресс-тестов
Госпрокурор Лаура Айаотс поясняет, что в поданном в прокуратуру заявлении о преступлении речь шла о трех эпизодах - заключении двух договоров и изменении одного договора о закупках. По одному договору о закупках, который был заключен в октябре прошлого года, возбуждено уголовное дело.
«Уголовное дело возбуждено на основании статей Пенитенциарного кодекса, которые касаются нарушения требований о государственных закупках и злоупотребления доверием. Это решение принимается на основании предварительной информации, которая может измениться в ходе расследования. Подозрение никому сегодня не предъявлено, а кому и есть ли основания для подозрения, будет выявлено в ходе разбирательства», — добавила прокурор.
«Все решения и процессы в государственном секторе должны быть прозрачными, а также быть и казаться честными. При наличии обоснованных подозрений единственным возможным способом выяснить все обстоятельства является возбуждение уголовного дела. Только в уголовном производстве возможно проведение действий, с помощью которых можно выяснить, были ли при проведении процедуры государственных закупок и заключении договора соблюдены все требования», — сказала Айаотс.
Разбирательство ведется Полицией безопасности под руководством Государственной прокуратуры.
Керсна заверила национального вещателя, что когда премьер-министр Кая Каллас вернется в Эстонию с саммита НАТО, она подаст ей заявление об отставке.
Министерство образования и науки заказало экспресс-тесты на коронавирус для школ на пять миллионов евро у компании Selfdiagnostics в срочном порядке, без проведения тендера. Закупка двух миллионов тестов обошлась более чем в 5,1 миллиона евро, что составляет цену одного теста в 2,57 евро. На тендере города Тарту, который был немного раньше тендера министерства, было продано 52 000 тестов, а тот же поставщик Selfdiagnostics запросил цену в 1,24 евро за штуку.