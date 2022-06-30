Подавшая в отставку Лийна Керсна: я разочарована и опечалена

«Разумеется, я разочарована и опечалена. Мой срок на посту министром образования и науки не должен был закончиться таким образом. Сегодня Государственная прокуратура сообщила, что начинает расследование, все ли мы в Министерстве образования и науки сделали в соответствии с законом в рамках первого конкурса на поставку экспресс-тестов. Напомню, что Министерство финансов в своем первом акте проверки уже указало, что с учетом условий, в которых мы находились, была выбрана правильная форма поставки», - написала Керсна в Facebook.

По словам Керсна, целью министерства было в резко усугубляющемся кризисе в сфере здравоохранения максимально безопасно сохранить контактную форму обучения детей. «Для этого нужно было быстро, если не сказать немедленно найти экспресс-тесты, с использованием которых смогли бы безопасно и самостоятельно справиться даже семилетние. В тот момент нам были известны только одни соответствовавшие требованиям экспресс-тесты, использование которых учениками в школах уже успешно испытывалось в рамках пилотного проекта», - пояснила Керсна.

По ее словам, экспресс-тесты позволили детям посещать школы и во время более поздней волны «омикрона». «Кроме того, через две недели тенденция роста заболеваемости по всем показателям пошла вниз. Меня охватывает страх и ужас, когда я думаю о ситуации, в которой мы бы оказались, если бы тесты вовремя не доставили», - написала она.

«С учетом того, насколько сильным было давление в пользу перевода школ на удаленное обучение после каникул, и какие беспрецедентно высокие показатели заболеваемости нам принес омикрон, мы можем быть уверены, что школы ушли бы на удаленное обучение до весны. Какую цену мы бы за это заплатили? Может ли кто-нибудь подсчитать, как разрушительно это сказалось бы на образовании и психическом здоровье 170 000 детей? Я не стыжусь спросить: сколько жизней мы спасли?» - написала Керсна.