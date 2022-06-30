Глава внешнеполитического ведомства Кремля, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что между РФ и странами Запада снова опускается железный занавес. Этим термином принято описывать времена изоляции советского общества от внешнего мира во времена СССР, когда граждане не могли выезжать из страны.
«Процесс запущен». Железный занавес снова опускается, заявил глава МИД России
«Что касается железного занавеса, - я согласен с Владимиром Владимировичем (Макеем, глава МИД Белоруссии – прим.ред.), он практически уже опускается. Пусть они (страны Запада – прим.ред.) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», - заявил Лавров 30 июня по итогам переговоров с белорусским коллегой.
Лавров посетовал, что все механизмы взаимодействия, которые десятилетиями создавались между Москвой и ЕС, были обрушены «в одночасье» в 2014 году.
«Отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях», - утверждает Лавров.
В минувший вторник МИД РФ выпустил официальную рекомендацию для граждан РФ воздержаться от визитов в Эстонию.
«В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», - заявили в российском МИД 28 июня.
В качестве примера враждебных действий назывался запрет на ввоз в Эстонию из РФ ряда санкционных товаров. С 10 июля в Эстонию из России будет запрещено ввозить алкоголь, шины и мебель. Запрет распространяется на частных лиц.