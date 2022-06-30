«Процесс запущен». Железный занавес снова опускается, заявил глава МИД России

«Что касается железного занавеса, - я согласен с Владимиром Владимировичем (Макеем, глава МИД Белоруссии – прим.ред.), он практически уже опускается. Пусть они (страны Запада – прим.ред.) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», - заявил Лавров 30 июня по итогам переговоров с белорусским коллегой.



Лавров посетовал, что все механизмы взаимодействия, которые десятилетиями создавались между Москвой и ЕС, были обрушены «в одночасье» в 2014 году.



«Отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях», - утверждает Лавров.



В минувший вторник МИД РФ выпустил официальную рекомендацию для граждан РФ воздержаться от визитов в Эстонию.



«В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», - заявили в российском МИД 28 июня.



В качестве примера враждебных действий назывался запрет на ввоз в Эстонию из РФ ряда санкционных товаров. С 10 июля в Эстонию из России будет запрещено ввозить алкоголь, шины и мебель. Запрет распространяется на частных лиц.