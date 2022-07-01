«Если Россия останется там, где она сейчас, она завоюет 20 процентов Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря. Если они останутся там, это будет победа, несмотря на все неудачи, которые они потерпели в начале. И роль НАТО не будет столь решающей, как считалось ранее», - говорит Киссинджер про первый вариант развития событий, отмечая, что все варианты в настоящее время «все еще в какой-то степени открыты».



Второй вариант подразумевает войну Запада с Россией в случае попыток выгнать Россию с территорий, «которые она приобрела до этой войны, включая Крым».



И третий вариант – это то, о чем Киссинджер ранее сказал в Давосе, чем вызвал вал критики с украинской стороны. Впрочем, сейчас экс-госсекретарь США полагает, что Владимир Зеленский принял именно этот вариант.



«Если свободный народ сможет удержать Россию от каких-либо военных завоеваний, и если линия фронта вернется на позицию, с которой началась война, то текущая агрессия будет явно побеждена. Украина будет воссоздана в том виде, в котором она была до начала войны: линия фронта после 2014 года. Она будет перевооружена и тесно связана с НАТО, если не станет ее частью», - говорит Киссинджер.



При этом Киссинджер не согласен, что третий сценарий нельзя считать наказанием Путина за агрессию.



«Как раз наоборот. Если война закончится так 〈…〉, НАТО будет усилено присоединением Финляндии и Швеции, что создаст возможность защиты стран Балтии. Украина будет располагать крупнейшими обычными сухопутными войсками в Европе, связанными с НАТО или ее членом. России будет показано, что страх, нависший над Европой со времен Второй мировой войны, перед высадкой российской армии — обычной армией, высадившейся в Европу через установленные границы — может быть предотвращен обычными действиями НАТО. Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», - полагает госсекретарь США при 37 и 38 президентах США Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.



Война России с Украиной продолжается уже 128 дней. 30 июня стало известно об уходе российских военных с острова Змеиный и возвращении из плена десятков бойцов полка «Азов». Тогда же офис украинского президента опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский якобы передал Путину некие письма.



Цель войны России - не только Украина. Три главные цели Кремля