Министр Сутть: зима может внести коррективы в зеленую политику

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр предпринимательства и инфотехнологий, член правления Партии реформ Андрес Сутть.

Выдержки из беседы:

– Почему цены на электричество не падают даже летом? Предприятия работают меньше, часть населения пребывает за границей, потребление электроэнергии в домах в период белых ночей сведено к минимуму, а на цене не отражается…

– Во всем регионе не хватает мощностей для производства электричества. Например, на сегодня мы в Эстонии производим электричества даже больше, чем потребляем, но цены не падают, потому что в регионе – в Латвии, Литве, Финляндии, Германии – не хватает мощностей. Сейчас полностью прекращен импорт электричества из России, а газ, который тоже используется в производстве электричества, слишком дорог. К тому же в Финляндии до сих пор не запущен в работу третий энергоблок АЭС, который сможет компенсировать потерю российского импорта. Отмечу, что правительство активно занимается снабжением Эстонии сжиженным газом.

– Можем ли мы более активно использовать собственные энергоносители (сланцевое масло, сланцевый газ и т.д.) на фоне провозглашенного зеленого курса?

– Мы так или иначе уже используем сланцевое электричество. Использование сланцевого масла в центральном отоплении – тоже возможный вариант, чтобы люди не остались без тепла в городах. Однако, это вовсе не означает, что мы начнем обратный поворот (в противовес зеленому переходу – прим.ред.).