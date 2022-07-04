Министр Сутть: зима может внести коррективы в зеленую политику

Электричество не дешевеет из-за возникшего дефицита в регионе
Коалиция точно будет готова противостоять ударному росту цен
Законно ли компенсировать цену СО2 – пока непонятно
Готова ли Партия реформ к реформе энергорынка, на которой настаивает «Отечество»? Почему новая коалиция никак не ударит по рукам?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр предпринимательства и инфотехнологий, член правления Партии реформ Андрес Сутть.
Выдержки из беседы:
– Почему цены на электричество не падают даже летом? Предприятия работают меньше, часть населения пребывает за границей, потребление электроэнергии в домах в период белых ночей сведено к минимуму, а на цене не отражается…
– Во всем регионе не хватает мощностей для производства электричества. Например, на сегодня мы в Эстонии производим электричества даже больше, чем потребляем, но цены не падают, потому что в регионе – в Латвии, Литве, Финляндии, Германии – не хватает мощностей. Сейчас полностью прекращен импорт электричества из России, а газ, который тоже используется в производстве электричества, слишком дорог. К тому же в Финляндии до сих пор не запущен в работу третий энергоблок АЭС, который сможет компенсировать потерю российского импорта. Отмечу, что правительство активно занимается снабжением Эстонии сжиженным газом.
– Можем ли мы более активно использовать собственные энергоносители (сланцевое масло, сланцевый газ и т.д.) на фоне провозглашенного зеленого курса?
– Мы так или иначе уже используем сланцевое электричество. Использование сланцевого масла в центральном отоплении – тоже возможный вариант, чтобы люди не остались без тепла в городах. Однако, это вовсе не означает, что мы начнем обратный поворот (в противовес зеленому переходу – прим.ред.).
Никто не скажет «нет» зеленой экономике и энергетике. В данном случае можно будет говорить о временных исключениях на период зимы.
– Партия Isamaa настаивает на реформе энергорынка, утверждая, что пора вмешаться в ситуацию с энергоносителями и создавать льготный энергопакет, исключив из него цену квоты CO2. Готова ли Партия реформ к реформе энергорынка?
– Мы всегда готовы обсуждать и анализировать разные варианты по поддержке экономики и населения. Что касается СО2, то нужно еще изучить, позволено ли государству компенсировать цену квоты, поскольку данные процессы напрямую связаны с зеленым переходом.
Да, понимаю, что людей и бизнес волнует уровень цен на энергоносители. И здесь существуют разные подходы. Вопрос в том, будет ли помощь адресована всем потребителям или только определенным целевым группам населения, которые нуждаются в помощи больше всего. Подчеркну, что ни одно правительство не сможет компенсировать инфляцию сразу всем жителям.
Как известно, в рамках коалиционных переговоров мы уже договорились о повышении не облагаемого налогом минимума до 654 евро (до уровня минималки). Это коснется всех, у кого зарплаты не превышают 2100 евро.
Полностью согласен с тем, что цены на электричество, газ, автомобильное топливо и центральное отопление оказывают влияние на население. Речь не идет о том, что кому-то придется сидеть в холодном доме.
– Аналитики утверждают, что осенью нас ждет ударный рост цен…
– Риск есть. Многое зависит от уровня цен на мировом рынке и т.д.
Мы точно будем готовы к таким ситуациям. У нас еще есть июль и август, чтобы все проанализировать и быть во всеоружии.
– Что мешает договориться тройственному союзу? Прошло уже три недели переговоров, а результата все нет. Кто кому и в чем не уступает?
– Любые переговоры – это нелегкое дело. Есть не только основные темы, но и много мелких нюансов, которые тоже нужно обсудить. Только когда будет ясность, мы сможем двигаться вперед. Как оптимист я уверен, что договоренность будет достигнута.
– И по детским пособия, и по русской школе, и по реформе энергорынка?
– Думаю, что компромисс будет достигнут. Это будет коалиционное соглашение, которое поможет экономике и населению Эстонии пережить предстоящую зиму.
– Кому достанутся деньги, отнятые у Таллиннской больницы и Хаапсалуской железной дороги? Что будет покрыто за счет этих средств?
– ЕС сокращает объем поддержки для Эстонии. Кроме того, сроки реализации проекта, удорожание строительства – это большие факторы риска. Освободившиеся деньги будут инвестированы в те же сферы – в здравоохранение и зеленый переход, например, в электрификацию железной дороги до Тарту.
– Почему ЕС урезает объем выделяемых средств для Эстонии?
– Наша экономика развивалась быстрее прогнозов, и это и привело к сокращению объемов помощи.
– А рекордный рост цен и инфляция в зачет не идут?
– Рекордная инфляция наблюдается в Эстонии в этом году, а решения было принято по показателям минувшего года.
Подробнее в повторе!
Что мешает договориться тройственному союзу? Кто кому и в чем не уступает?
Кому достанутся деньги, отнятые у Таллиннской больницы и Хаапсалуской железной дороги?
Почему летом сохраняется очень высокая цена на электричество, хотя предприятия работают меньше, часть населения пребывает за границей, а потребление электроэнергии в домах в период белых ночей сведено к минимуму?
Правительство морально готовит население к сложной зиме. На какую помощь могут рассчитывать люди и частный бизнес, исходя из промежуточных итогов коалиционных переговоров?
Повышение не облагаемого налогом минимума до 654 евро (до уровня минималки), увы, коснется не всех. Средний класс опять под ударом?