Эстонская фирма угрожала беженцам: работайте, иначе отправим обратно в Украину!

Украинские военные беженцы, устроившиеся на работу в Эстонии, были в целом хорошо приняты в местных компаниях, пишет со ссылкой на Трудовую инспекцию портал DV.ee, добавляя, что в то же время были выявлены случаи, когда работникам из Украины, в числе прочего, угрожали и не платили зарплату.