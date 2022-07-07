Украинские военные беженцы, устроившиеся на работу в Эстонии, были в целом хорошо приняты в местных компаниях, пишет со ссылкой на Трудовую инспекцию портал DV.ee, добавляя, что в то же время были выявлены случаи, когда работникам из Украины, в числе прочего, угрожали и не платили зарплату.
Эстонская фирма угрожала беженцам: работайте, иначе отправим обратно в Украину!
Эстонская фирма угрожала беженцам: работайте, иначе отправим обратно в Украину!
Не так давно инспекция разбирала дело о том, как некий посредник предложил украинским беженцам работу на кухне, где рабочий день был очень долгим и тяжелым физически.
Через пять дней изнурительного труда беженцы оказались настолько измотаны, что сил работать у них уже не оставалось, но работодатель, глядя на это, пригрозил отправить беженцев обратно в Украину, если те не продолжат работу, а позднее приказал им выселиться из предоставленного ранее жилья.
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