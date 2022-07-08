Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов приговорен к семи годами реального лишения свободы по новой статье уголовного кодекса РФ 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Он назвал войну - войной.
Назвал войну войной. Депутат в Москве получил 7 лет тюрьмы за разговоры об армии
«Признать Горинова виновным в преступлении и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - огласила 8 июля приговор судья Олеся Менделеева.
Горинов был арестован в конце апреля после того, как у него и его коллеги по муниципалитету, главы совета депутатов Красносельского округа Елены Котеночкиной, прошли обыски. Поводом для действий силовиков стала запись заседания депутатов от 15 марта, где Горинов и Котеночкина, обсуждая действия российской армии в Украине, называют войну – войной. Видео было опубликовано в официальных аккаунтах совета депутатов. Однако в материалах следствия утверждается, что Горинов и Котеночкина допустили ряд высказываний, «содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ».
Запись той дискуссии депутатов доступна в интернете.
На том же заседании присутствовал член совета, оппозиционер Илья Яшин. По делу Горинова он проходит свидетелем. Именно Яшин сообщал, что уголовное дело в отношении его коллег депутатов было возбуждено после доноса депутатов Госдумы Олега Леонова и Александра Хинштейна.
Сейчас Яшин отбывает административный арест по делу, которое формально не связано с уголовным преследованием Горинова. Но ранее коллега Яшина, оппозиционер Владимир Кара-Мурза, был сначала арестован по административной статье, а до окончания срока ареста отправлен в СИЗО по той же самой уголовной статье о клевете про армию, что и Горинов.
Глава совета депутатов Елена Котеночкина, которая также подверглась репрессиям, успела покинуть территорию России до ареста. Она арестована заочно. Следователям понадобилось всего 5 дней для завершения расследования «преступления» Горинова.
В ходе судебных заседаний Алексей Горинов продолжал настаивать на том, что действия российской армии в Украине преступны и периодически поднимал самодельные плакаты «Я против войны», или «Вам еще нужна эта война?», которые пытались скрыть от глаз собравшихся судебные приставы.
Во время оглашения приговора в пятницу, 8 июля, судья удалила из зала всех собравшихся, когда, после сообщения о том, что Горинов признан виновным, люди стали аплодировать обвиняемому за его принципиальную антивоенную позицию.
7 июля в своем последнем слове депутат Горинов вспоминал своего отца.
«Мой отец вернулся со Второй мировой войны инвалидом, как и его брат. Они выполнили свой священный долг по защите Отечества от врага. Я еще застал Москву 1960-х, с ветеранами — без рук, без ног, слепыми. Таких было немало и в нашем доме. Я рос среди них. Выжившие в той войне были скупы на рассказы про нее. С возрастом я понял, почему. Потому что война, каким синонимом ее не назови, самое последнее, самое грязное, мерзкое дело, недостойное звания человека. Война — самое быстрое средство расчеловечивания. Когда стирается грань между добром и злом. Это всегда смерть, я это не приемлю и отторгаю. Этому учило меня наше прошлое. И, наверное, не только меня. Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее — это Буча, Ирпень, Гостомель. Вам говорят что-то эти имена? Вам, обвинение! Поинтересуйтесь и не говорите потом, что ничего не знали», - обращался к силовикам прямо на суде Горинов.
После этого подсудимый рассказал о своем деде.
«В годы сталинского террора моего деда обвиняли в призывах к свержению советского строя, в создании которого он принял непосредственное участие. Дед дожил до своей реабилитации через 50 лет. Для моей реабилитации понадобится меньше времени. Несколько фраз с заседания совета депутатов исследованы под микроскопом. Сформирована группа из девяти — девяти! — следователей. Пятеро экспертов копались в том, что я сказал <…> В дни августовского путча 1991 года я тоже был депутатом. Вместе с другими защитниками я находился у Белого дома. Мы защищали наше будущее, наше право быть свободными. Если бы тогда сказали мне, что через 30 с лишним лет меня будут судить уголовным судом за слово, за мнение — я бы не поверил. Причина столь печального итога, к которому пришло наше общество, потребует тщательного исследования и осмысления. И вывода. Это будет непросто, но мы должны будем признать, что война — это война. Должны будем преследовать преступников», - сказал Алексей Горинов накануне приговора в семь лет реального лишения свободы за наименование войны словом война.