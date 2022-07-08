Назвал войну войной. Депутат в Москве получил 7 лет тюрьмы за разговоры об армии

Алексей Горинов пытается показать из клетки в зале суда самодельный плакат "Вам ещё нужна эта война?" Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Во время оглашения приговора в пятницу, 8 июля, судья удалила из зала всех собравшихся, когда, после сообщения о том, что Горинов признан виновным, люди стали аплодировать обвиняемому за его принципиальную антивоенную позицию.

7 июля в своем последнем слове депутат Горинов вспоминал своего отца.

«Мой отец вернулся со Второй мировой войны инвалидом, как и его брат. Они выполнили свой священный долг по защите Отечества от врага. Я еще застал Москву 1960-х, с ветеранами — без рук, без ног, слепыми. Таких было немало и в нашем доме. Я рос среди них. Выжившие в той войне были скупы на рассказы про нее. С возрастом я понял, почему. Потому что война, каким синонимом ее не назови, самое последнее, самое грязное, мерзкое дело, недостойное звания человека. Война — самое быстрое средство расчеловечивания. Когда стирается грань между добром и злом. Это всегда смерть, я это не приемлю и отторгаю. Этому учило меня наше прошлое. И, наверное, не только меня. Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее — это Буча, Ирпень, Гостомель. Вам говорят что-то эти имена? Вам, обвинение! Поинтересуйтесь и не говорите потом, что ничего не знали», - обращался к силовикам прямо на суде Горинов.

После этого подсудимый рассказал о своем деде.