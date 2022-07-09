«Торговать ворованным нехорошо». Что происходит с украинским зерном

- Судя по всему, зерно в его трюмах действительно было украдено в Запорожской области Украины, которая частично оккупирована российской регулярной армией. Это воровство зерновых уже не первое. Мы сейчас фиксируем уже около 600 000 тонн украденного зерна. Это то, что мы можем отслеживать. На самом деле, украдено, скорее всего, уже больше. Воровство началось через несколько недель после начала оккупации южных областей. Сейчас стало известно о фактах воровства и на Донбассе, в Луганской и Харьковской областях. Там зерновые культуры вывозятся на территорию Ростовской области, а дальше в сторону Новороссийска, где перегружается в портах.



В Херсонской, Запорожской областях, в Бердянском, Акимовском, Каховском, Мелитопольском и других районах воровство идет полным ходом. Уничтожаются элеваторы. И уже есть факты, что россияне воруют зерно нового урожая. То, которое мы собираем из посевов озимого ячменя и пшеницы. Поэтому для нас история с этим кораблем не стала новостью, которой не было до сих пор. Суда под другими флагами с нашей пшеницей и зерновыми были замечены в портах Сирии. То есть это не только казахское судно. Я знаю, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера приглашал для консультаций посла Турции в Украине. Какие там есть решения, я пока не готов сказать. Мы со всех площадок, и государственных, и бизнесовых, и общественных, обращались к коллегам по миру, чтобы они имели в виду, что в мире не приветствуются факты торговли ворованным.