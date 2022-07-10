В Ласнамяэ задержаны подозреваемые во вчерашнем убийстве иностранца

В субботу, 9 июля, около 12 часов в полицию поступило сообщение о том, что в съемной квартире в Старом городе обнаружено тело 37-летнего иностранного гражданина. Полиция задержала 32-летнего и 23-летнего мужчин, не имеющих судимостей за насильственные преступления.

Руководитель группы службы по расследованию преступлений против личности Пыхьяской префектуры Элари Хаугас сказал, что первостепенной задачей для следователей было собрать доказательства совершенного преступления, установить людей, которые в последний раз контактировали с жертвой, и как можно точнее восстановить события.

«За сутки мы проработали большой объем записей камер видеонаблюдения, пообщались с возможными свидетелями и в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личности двух местных жителей, находившихся с потерпевшим в квартире, где впоследствии было обнаружено тело. Более точные мотивы поступка будут установлены в ходе дальнейшего уголовного производства и допроса подозреваемых. В случае таких событий приоритетом является восстановление чувства безопасности общества, чтобы каждый мог спокойно и безопасно передвигаться по улицам», — сказал Хаугас.