Сегодня около 13:30 полиция задержала в Ласнамяэ двух мужчин, которые подозреваются в убийстве человека в старом городе Таллинна, совершенном в субботу утром.
В Ласнамяэ задержаны подозреваемые во вчерашнем убийстве иностранца
В субботу, 9 июля, около 12 часов в полицию поступило сообщение о том, что в съемной квартире в Старом городе обнаружено тело 37-летнего иностранного гражданина. Полиция задержала 32-летнего и 23-летнего мужчин, не имеющих судимостей за насильственные преступления.
Руководитель группы службы по расследованию преступлений против личности Пыхьяской префектуры Элари Хаугас сказал, что первостепенной задачей для следователей было собрать доказательства совершенного преступления, установить людей, которые в последний раз контактировали с жертвой, и как можно точнее восстановить события.
«За сутки мы проработали большой объем записей камер видеонаблюдения, пообщались с возможными свидетелями и в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личности двух местных жителей, находившихся с потерпевшим в квартире, где впоследствии было обнаружено тело. Более точные мотивы поступка будут установлены в ходе дальнейшего уголовного производства и допроса подозреваемых. В случае таких событий приоритетом является восстановление чувства безопасности общества, чтобы каждый мог спокойно и безопасно передвигаться по улицам», — сказал Хаугас.
Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги объяснила, что в настоящее время подозреваемые задержаны на 48 часов, и после первичных процессуальных действий прокуратура примет решение о том, необходимо ли в ближайшие дни ходатайствовать перед судом о взятии обоих подозреваемых под стражу.