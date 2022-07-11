Масяня погибла на войне. Олег Куваев снял мультфильм о нападении на Россию

В комментариях к новой серии мультфильма, который годами высмеивал глупость и абсурд реальности, люди признаются, что плакали во время просмотра. Герои последовательно погибают. Кто-то от ракетного удара, кто-то от гранаты оккупантов, брошенной в подвал с мирными жителями, которые пытаются спастись.

Кадр из мультфильма "Масяня. Эпизод 162. Санкт-Мариубург", где герои пытаются найти продукты в магазине "Шестерочка" после ракетных ударов по Санкт-Петербургу Фото: YouTube / Masyanya Kuvaeva

Автор, который не оставляет попыток просвещения тех, кто все еще верит в безумие логики политиков, развязавших эту войну, войну, на которой ежедневно гибнет множество людей, как военных, так и гражданских, объяснился у себя в Facebook.

«Вот оглянулся я на всю свою жизнь… Окинул взором ошибки и пороки, удачи и неудачи. Встряхнул мотивы и переоценку, переосмыслил уроки судьбы и сделал из извилистого жизненного пути суровый вывод - надо все-таки больше слушать Led Zeppelin… Вышел новый мульт. Темный. Первая реакция - в точку. Опубликую в Facebook и, скорее всего, меня сразу забанят тут», - прогнозирует реакцию соцсети Марка Цукерберга Олег Куваев.

После предыдущей серии Олег Куваев в интервью Rus.Postimees говорил, что, если его новые работы будут понятны даже десяти зрителям, значит_ он делает их не напрасно.

«Русским детям объяснить про войну, наверное, сложно. Они далеко от неt. А для израильских детей - это всt рядом. Мои уже одну пережили год назад, когда мы сидели в убежище (Олег Куваев живет с семьей в Израиле – прим. ред.). Когда ракета упала прямо у нас на улице, был пожар, дым, крики, вопли, беготня… Поэтому с вопросами все было легко. Не знаю, удалось ли мне это все объяснить новым мультом российским детям, или российским пожилым, которые как дети… Но, если хотя бы десяти зрителям что-то стало понятнее, то уже хорошо, - рассказывал автор Масяни в мае, переживая за беженцев. - Израильтяне не знают, что делать с украинцами… Сейчас вот сказали, что визы продлят автоматически всем, у кого они кончаются. Поэтому, кто умудрился попасть, чувствуют себя тут хорошо. Но мне кажется, что Израиль мог бы принять и побольше. Вот у меня тут сзади (показывает в угол комнаты – прим. ред.) стояло пианино. Его тут больше нет. Отдал его тетушке из Киева, чтобы она тут хоть как-то работала. Продолжала учить детей. Их тут много».



Олег Куваев у себя дома Фото: Daniel Mashtakov