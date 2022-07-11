После того, как власти Санкт-Петербурга заявили о побратимских отношениях с украинским Мариуполем, Олег Куваев снял мультфильм об уничтожении города на Неве в результате полномасштабного военного вторжения. Семья Масяни, как и она сама, гибнет в кадре.
Масяня погибла на войне. Олег Куваев снял мультфильм о нападении на Россию
Мультипликатор Олег Куваев выпустил новую серию своего главного сериала про жизнь петербурженки Масяни, ее мужа Хрюнделя и двух их детей. Новая серия, как и несколько предыдущих, снова посвящена кошмару войны, которую Владимир Путин развязал против Украины.
На этот раз художник не стал отправлять Масяню с самурайским мечом в Кремль к президенту России, чтобы осуществились мечты миллионов землян, или разъяснять на пальцах, как вообще стала возможна война между Россией и Украиной. Куваев решил наглядно показать, что такое война, когда ты обычный человек и спишь в своей квартире в момент начала ракетных ударов. Только вместо Мариуполя, который был в буквальном смысле стерт с лица земли российской армией, место кошмара перенесено в Санкт-Петербург.
Город, который по решению нынешнего руководства города в лице губернатора Александра Беглова стал побратимом уничтоженного российской армией города-порта на Черном море. Мультфильм так и называется – «Санкт-Мариубург».
«Эмпатия - главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну», – написал Куваев в описании к новой серии на YouTube.
Как и в случае с Мариуполем, бомбы и ракеты в Санкт-Петербург прилетели с востока. Лидер соседней с Россией страны решил денацифицировать территорию РФ от фашистов, насмотревшись на неонацистов на «русских маршах». Аргументация один в один повторяет риторику кремлевской пропаганды.
В комментариях к новой серии мультфильма, который годами высмеивал глупость и абсурд реальности, люди признаются, что плакали во время просмотра. Герои последовательно погибают. Кто-то от ракетного удара, кто-то от гранаты оккупантов, брошенной в подвал с мирными жителями, которые пытаются спастись.
Автор, который не оставляет попыток просвещения тех, кто все еще верит в безумие логики политиков, развязавших эту войну, войну, на которой ежедневно гибнет множество людей, как военных, так и гражданских, объяснился у себя в Facebook.
«Вот оглянулся я на всю свою жизнь… Окинул взором ошибки и пороки, удачи и неудачи. Встряхнул мотивы и переоценку, переосмыслил уроки судьбы и сделал из извилистого жизненного пути суровый вывод - надо все-таки больше слушать Led Zeppelin… Вышел новый мульт. Темный. Первая реакция - в точку. Опубликую в Facebook и, скорее всего, меня сразу забанят тут», - прогнозирует реакцию соцсети Марка Цукерберга Олег Куваев.
После предыдущей серии Олег Куваев в интервью Rus.Postimees говорил, что, если его новые работы будут понятны даже десяти зрителям, значит_ он делает их не напрасно.
«Русским детям объяснить про войну, наверное, сложно. Они далеко от неt. А для израильских детей - это всt рядом. Мои уже одну пережили год назад, когда мы сидели в убежище (Олег Куваев живет с семьей в Израиле – прим. ред.). Когда ракета упала прямо у нас на улице, был пожар, дым, крики, вопли, беготня… Поэтому с вопросами все было легко. Не знаю, удалось ли мне это все объяснить новым мультом российским детям, или российским пожилым, которые как дети… Но, если хотя бы десяти зрителям что-то стало понятнее, то уже хорошо, - рассказывал автор Масяни в мае, переживая за беженцев. - Израильтяне не знают, что делать с украинцами… Сейчас вот сказали, что визы продлят автоматически всем, у кого они кончаются. Поэтому, кто умудрился попасть, чувствуют себя тут хорошо. Но мне кажется, что Израиль мог бы принять и побольше. Вот у меня тут сзади (показывает в угол комнаты – прим. ред.) стояло пианино. Его тут больше нет. Отдал его тетушке из Киева, чтобы она тут хоть как-то работала. Продолжала учить детей. Их тут много».
В конце десятиминутного фильма Масяня возвращается в кадр.
«После второй мировой войны обывателей немецких городов принудительно водили на экскурсии в концлагеря, чтобы они увидели всё своими глазами. Вот и вы сейчас посмотрели. Эта война – страшный позор России и проклятие. Проклятие теперь будет висеть над Россией ещё долго. А оккупанты и убийцы будут гореть в аду… Простите, что мульт вышел не смешной. Но какое на хрен веселье, когда каждый день гибнет столько людей…», - говорит Масяня тем, кто досмотрел новую серию до конца, но сам не смог понять увиденное.