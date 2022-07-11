Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального стал международным

«Мы говорили о том, что у Путина и его жуликов не получится уничтожить Фонд борьбы с коррупцией. Наоборот, он превратится в глобальный международный фонд. Мы все подготовили и сделали ровно как обещали. Представляем вам Anti-Corruption Foundation International. Международная некоммерческая организация по борьбе с коррупцией. В ее наблюдательный совет вошли: бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, публицист, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, философ Фрэнсис Фукуяма (в конце июня попал под санкции Кремля с запретом на въезд в РФ - прим.ред.) и Юлия Навальная. Фонд будет совершенно прозрачен и понятен, а первым взносом на его существование станет премия Сахарова, присужденная мне Европарламентом (50 тысяч евро)», - сказано в сообщении в twitter-аккаунте Алексея Навального в понедельник 11 июля.

Создатели фонда рассчитывают на поддержку сочувствующих в виде пожертвований. Соответствующий раздел есть на официальном сайте ACF.

Российский Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального известен серией громких разоблачений коррупционных схем, которые окутывают буквально всю политику России Владимира Путина. Героями фильмов-расследований команды оппозиционера были высшие руководители государства, высокопоставленные политики, чиновники и депутаты. Фильмы и ролики Навального были просмотрены больше 1 миллиарда 300 миллионов раз на YouTube.

ФБК был создан в 2011 году и проработал десять лет до запрещения организации летом 2021 года. К тому моменту сам Алексей Навальный уже находился в тюрьме после возвращений в Россию из Германии, где политик лечился после покушения на него. Навального пытались отравить химическим оружием, известным как «новичок». Команде Навального удалось доказать причастность российских спецслужб к покушению.

После начала войны с Украиной многие известные публичные персоны рекламировали своим подписчикам в соцсетях фильм Navalny канадского документалиста Дэниела Роэра. Лента рассказывает о судьбе известного оппонента Кремля.