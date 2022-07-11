В случае войны Силы обороны Эстонии будут вынуждены изъять более двух тысяч гражданских автомобилей

Изъятие возможно лишь в военное время, причем поврежденное в ходе боевых действий имущество компенсации не подлежит, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Например, владелец предприятия получает утром сообщение, что его транспортное средство планируется принудительно изъять, он дает распоряжение водителю, и водитель к конкретному времени прибывает в указанное место, где мы принимаем этот автомобиль", – рассказал руководитель отдела мобилизационных ресурсов Ало Аулик.

"Согласно плану, мы должны гарантировать Силам обороны около двух тысяч семисот транспортных средств", – сказал Аулик, добавив, что если сейчас количество личного состава увеличится на десять тысяч человек, в планы будут внесены коррективы.

Силам обороны необходима разная техника – квадроциклы, мотоциклы, внедорожники – как обычные, так и повышенной проходимости, а также грузовики, тракторы и краны.

Напомним, что в мае этого года в Тарту логисты 2-й пехотной бригады впервые отработали изъятие в принудительное использование гражданской техники частных компаний.

«Образно говоря, если Силам обороны придется идти в бой, а техники будет не хватать, то будет необходимость взять дополнительную из частного сектора», — сказал тогда руководитель отдела готовности к обороне Министерства обороны Марти Магнус.

По запросу Сил обороны Департамент оборонных ресурсов внес в список почти две тысячи шестьсот транспортных средств, которые необходимы Силам обороны для выполнения своих обязанностей в условиях войны.

Владельцы обозначенных транспортных средств обязаны поддерживать технику в рабочем состоянии в течение периода принудительного использования. Если возникнут проблемы с техосмотром или появится желание продать автомобиль, надо уведомить об этом Департамент оборонных ресурсов.