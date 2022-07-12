В Псковской области чиновники начали вербовать в армию на краткосрочные контракты. Обещают «особые условия» в виде удостоверения ветерана боевых действий. Статус «ветерана» дает льготы и по 17 евро ежемесячных выплат.
Соседняя с Эстонией Псковская область приглашает на войну за 3 300 евро
Власти в соседней с Эстонией Псковской области начали рекламировать службу в армии по контракту на особых условиях, сообщает издание «Псковская губерния», журналисты которого были вынуждены покинуть Россию после обысков минувшей весной.
«За особые условия обещают удостоверение ветерана боевых действий. Пока приглашениями отличилась только администрация Островского района», - сообщает издание 12 июля со ссылкой на официальный сайт районной администрации.
Чиновники обещают будущим участникам боевых действий службу на срок от полугода до года, денежное довольствие в переводе на европейскую валюту от 3 300 евро, льготную выслугу (день за три) и удостоверение ветерана боевых действий. Оформляться на войну предлагается через официальные военные комиссариаты Островского, Палкинского и Пыталовского районов Псковской области.
По состоянию на весну 2022 году статус ветерана боевых действий позволяет россиянам получать различные льготы вроде скидки в 50% на услуги ЖКХ, а также в переводе на европейскую валюту по 17 евро ежемесячно.
По данным Украины, Россия с 24 февраля потеряла 37470 солдат погибшими и ранеными. Высшее руководство России неоднократно высказывалось о перспективах использования в войне против Украины наемников, в том числе иностранных. 12 июля Кремль поддержал идею губернатора Приморского края Олега Кожемяко сформировать в регионе батальон добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.
«Насколько я понимаю, речь идет исключительно о добровольной инициативе, которая, конечно, заслуживает самой высокой оценки. Единственное, хочется надеяться, я не знаю деталей, что сам губернатор все-таки останется руководить регионом», - заявил во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
8 июля Би-би-си совместно с российским изданием «Медиазона» сообщили, что им удалось установить имена более 4500 российских военных, погибших на войне в Украине. Каждый пятый погибший, о котором сообщают, служил в ВДВ. Еще 17% - это офицеры. По мнению экспертов, потеря таких специалистов может повлиять на эффективность российских подразделений, ведущих бои на территории Украины.
На этом фоне эксперты не исключают объявления мобилизации в России, несмотря на неоднократное опровержение властями таких планов. На пятницу 15 июля назначено внеочередное заседание Государственной Думы, депутаты которой только что были отпущены на каникулы. Ряд экспертов полагают, что Кремль может в том числе объявить военное положение в приграничных с Украиной регионах РФ.