Соседняя с Эстонией Псковская область приглашает на войну за 3 300 евро

Власти в соседней с Эстонией Псковской области начали рекламировать службу в армии по контракту на особых условиях, сообщает издание «Псковская губерния», журналисты которого были вынуждены покинуть Россию после обысков минувшей весной.

«За особые условия обещают удостоверение ветерана боевых действий. Пока приглашениями отличилась только администрация Островского района», - сообщает издание 12 июля со ссылкой на официальный сайт районной администрации.

Чиновники обещают будущим участникам боевых действий службу на срок от полугода до года, денежное довольствие в переводе на европейскую валюту от 3 300 евро, льготную выслугу (день за три) и удостоверение ветерана боевых действий. Оформляться на войну предлагается через официальные военные комиссариаты Островского, Палкинского и Пыталовского районов Псковской области.

По состоянию на весну 2022 году статус ветерана боевых действий позволяет россиянам получать различные льготы вроде скидки в 50% на услуги ЖКХ, а также в переводе на европейскую валюту по 17 евро ежемесячно.

По данным Украины, Россия с 24 февраля потеряла 37470 солдат погибшими и ранеными. Высшее руководство России неоднократно высказывалось о перспективах использования в войне против Украины наемников, в том числе иностранных. 12 июля Кремль поддержал идею губернатора Приморского края Олега Кожемяко сформировать в регионе батальон добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.