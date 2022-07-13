Twitter намерен потратить четыре дня, чтобы заставить Илона Маска купить себя

Юристы Twitter, как пишет Bloomberg, утверждают, что им хватит четырех дней и суда Делавэра, чтобы доказать, что Маск должен заплатить по 54,20 долларов за каждую акцию Twitter до единой.

«Очевидно, Маск считает, что он — в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, — волен передумать, разгромить компанию, нарушить ее деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти», — цитирует Reuters жалобу Twitter.

В минувшую пятницу, спустя несколько месяцев после объявления о покупке Маск заявил, что выходит из сделки. О целесообразности приобретения бизнесмен задумался еще в мае, что привело к падению стоимости актива.

Акции Twitter на новостях о новом демарше Маска снова резко упали в цене. 12 июля акции торговались на отметке в 34 доллара, что намного меньше уровня в 50 долларов, на котором они торговались, когда сделка была принята советом директоров Twitter в конце апреля.

Представители Маска упрекали Twitter в том, что компания не предоставила подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе. Миллиардер ссылался на то, что информация о спам-аккаунтах на платформе имеет важнейшее значение для эффективности всего бизнеса компании.

В компании Twitter заявили, что не делились с Маском информацией о спам-аккаунтах, поскольку опасались, что он бизнесмен сможет в этом случае создать конкурирующую платформу после отказа от приобретения.

Список претензий Twitter к Маску журналисты называют длинным. Помимо лирики о том, что действия Маска «бросают тень на Twitter и его бизнес», в документах для суда соцсеть впервые сообщает об увольнении сотрудников, «тайном» накоплении Маском акций компании в период с января по март, без раскрытия данных перед регулирующими органами. Кроме того, в иск включены изображения нескольких твитов миллиардера во время споров с менеджментом соцсети, в том числе эмодзи в виде какашек, которые, по мнению Twitter, нарушают договоренности о покупке, как умаляющие достоинство. Представители платформы в принципе не исключают, что вся история с покупкой могла быть шуткой Маска.

Пока Маск никак не прокомментировал намерения Twitter, кроме как опубликовав в том же Twitter 12 июля сообщение «Вот это ирония, лол». Возможно, ему просто некогда. Вчера же во время испытаний первой ступени сверхтяжелой ракеты Starship, принадлежащей бизнесмену, произошел взрыв. Ракета не разрушилась, однако испытания были остановлены. И два последних на этот момент поста Маска в Twitter – только об этом.