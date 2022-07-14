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Украина, Турция, ООН и Россия договорились о разминировании портов и вывозе зерна

Все ждут отмашки Путина, которая возможно, случится после встречи с Эрдоганом
rus.postimees.ee
Украина, Турция, ООН и Россия договорились о разминировании портов и вывозе зерна
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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: en.publika.md

Ключевые моменты плана по возобновлению поставок украинского зерна через акваторию Черного моря проработаны. Украина, ООН, Турция и Россия будут координировать действия по разминированию акватории вокруг украинских портов и сопровождению конвоев судов с зерном через специальный центр в Стамбуле, сообщает The Wall Street Journal.

Так называемое всеобъемлющее соглашение, о котором договорились представители России, Турции, Украины и ООН, регламентирует вопросы частичного разминирования Украиной своих черноморских портов и подходов к ним, а также вопросы прекращения огня для прохождения караванов судов с зерном, – ссылается американское издание на свои источники.

«Согласно всеобъемлющему соглашению, достигнутому в среду, зерно может быть отправлено из трех украинских портов в конвоях, сопровождаемых украинскими кораблями, с прекращением огня для защиты судов в пределах географических границ и некоторыми операциями по разминированию», – пишет WSJ.

Отмечается, что Украина подготовит безопасный проход через ее минные поля, однако технические детали того, как именно будет проходить разминирование, еще предстоит проработать.

Военно-морским силам Турции отводится роль инспектора пустых кораблей, которые пойдут в украинские порты, чтобы снять опасения Москвы насчет возможной поставки западного оружия Киеву этим способом.

Обсуждать все детали было решено в специальном координационном центре в Стамбуле.

«Участники четырехсторонней встречи согласились создать координационный центр в Стамбуле по экспорту украинского зерна», – заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, ближайшая встреча сторон намечена на будущей неделе.

The Wall Street Journal отмечает, что, несмотря на прогресс, «какая-либо сделка еще не подписана президентом России Владимиром Путиным». «Самое главное, что нам все еще нужен зеленый свет от Путина», - цитирует издание своего собеседника, который знаком с ходом переговоров.

Предполагается, что этот вопрос может быть решен во время встречи Путина с турецким лидером Эрдоганом в Иране на следующей неделе.

О ситуации с невозможностью вывести из Украины десятки миллионов тонн зерна, которая рискует привести к голоду в странах Африки и Ближнего Востока, ранее Rus.Postimees подробно рассказал генеральный директор всеукраинского общественного объединения «Украинская аграрная конфедерация» Павел Коваль.

«Мы минировали свои территориальные воды в определенной акватории. Это однозначно. Россия говорит, что мы заминировали все. Нет. У нас все четко заминировано. Мы понимаем, какими способом это снять. Но есть нейтральные воды, где неконтролируемо разбросаны мины. Которые всплывают на одесских пляжах. Это не наше минирование. Бесконтрольные мины есть и с прошлого века. Всплывают в шторм, - отмечал эксперт в интервью 9 июля. - Россия – лукавит. Говорят, пусть откроют свою территорию, убрав минные поля, а дальше мы проведем корабли. Нам такой партнер сейчас не интересен. Это позволит им атаковать. Что им помешает в караваны с сухогрузами поставить десантные корабли и высадиться в Одессе? Мы будем бомбить все суда подряд? Это уловка. И кстати, в этой риторике по разминированию Николаевского и Одесского портов наши военные вообще не принимают участия. Говорят про это только логисты и зерновики. Военные однозначно против. Война закончилась?»

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