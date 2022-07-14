Украина, Турция, ООН и Россия договорились о разминировании портов и вывозе зерна

«Мы минировали свои территориальные воды в определенной акватории. Это однозначно. Россия говорит, что мы заминировали все. Нет. У нас все четко заминировано. Мы понимаем, какими способом это снять. Но есть нейтральные воды, где неконтролируемо разбросаны мины. Которые всплывают на одесских пляжах. Это не наше минирование. Бесконтрольные мины есть и с прошлого века. Всплывают в шторм, - отмечал эксперт в интервью 9 июля. - Россия – лукавит. Говорят, пусть откроют свою территорию, убрав минные поля, а дальше мы проведем корабли. Нам такой партнер сейчас не интересен. Это позволит им атаковать. Что им помешает в караваны с сухогрузами поставить десантные корабли и высадиться в Одессе? Мы будем бомбить все суда подряд? Это уловка. И кстати, в этой риторике по разминированию Николаевского и Одесского портов наши военные вообще не принимают участия. Говорят про это только логисты и зерновики. Военные однозначно против. Война закончилась?»