Фото ⟩ «Заканчивали ремонт дома, но природа сделала свое дело»: смерч в Эстонии срывал крыши, двери и окна

«Чувство недоумения, все просто произошло», – описал прошедший во вторник по Тартумаа смерч владелец хутора Мяэпеалзе Алар, дом которого серьезно пострадал. По словам пострадавших семей, на ликвидацию ущерба уйдет много времени.
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«Заканчивали ремонт дома, но природа сделала свое дело»: смерч в Эстонии срывал крыши, двери и окна
Postimees написал во вторник, что смерч в деревне Паали в волости Камбья сделал непригодным для проживания дом родителей жительницы Тарту Хейди, в котором ее мать и отец прожили более 35 лет. Стихия была безжалостной: одна комната полностью оказалась под открытым небом, вспомогательные здания сровняли с землей, а из-за отсутствия крыши, которую сорвало, промокло все жилище.
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