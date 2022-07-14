Фото ⟩ «Заканчивали ремонт дома, но природа сделала свое дело»: смерч в Эстонии срывал крыши, двери и окна

Postimees написал во вторник, что смерч в деревне Паали в волости Камбья сделал непригодным для проживания дом родителей жительницы Тарту Хейди, в котором ее мать и отец прожили более 35 лет. Стихия была безжалостной: одна комната полностью оказалась под открытым небом, вспомогательные здания сровняли с землей, а из-за отсутствия крыши, которую сорвало, промокло все жилище.

На следующий день Хейди рассказала, что если сразу после шторма адреналин был на пике, к утру они впали в шоковое состояние. По ее словам, картина, разворачивающаяся у дома родителей, была печальна. Пришло и осознание того, что хоть буря и разрушила все буквально за несколько минут, восстановить дом быстро не удастся. «Крыша покрыта брезентом, но неизвестно, долго ли он выдержит. Мы также пытались закрыть окна», – рассказала Хейди о событиях вторника.