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Фото ⟩ «Заканчивали ремонт дома, но природа сделала свое дело»: смерч в Эстонии срывал крыши, двери и окна

За считаные секунды произошли невероятные вещи
Александра Саарнийт
«Заканчивали ремонт дома, но природа сделала свое дело»: смерч в Эстонии срывал крыши, двери и окна
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На помощь семье Алара и Маарьи пришли родственники, коллеги и совершенно незнакомые люди.
На помощь семье Алара и Маарьи пришли родственники, коллеги и совершенно незнакомые люди. Фото: Sille Annuk

«Чувство недоумения, все просто произошло», – описал прошедший во вторник по Тартумаа смерч владелец хутора Мяэпеалзе Алар, дом которого серьезно пострадал. По словам пострадавших семей, на ликвидацию ущерба уйдет много времени.

Postimees написал во вторник, что смерч в деревне Паали в волости Камбья сделал непригодным для проживания дом родителей жительницы Тарту Хейди, в котором ее мать и отец прожили более 35 лет. Стихия была безжалостной: одна комната полностью оказалась под открытым небом, вспомогательные здания сровняли с землей, а из-за отсутствия крыши, которую сорвало, промокло все жилище.

На следующий день Хейди рассказала, что если сразу после шторма адреналин был на пике, к утру они впали в шоковое состояние. По ее словам, картина, разворачивающаяся у дома родителей, была печальна. Пришло и осознание того, что хоть буря и разрушила все буквально за несколько минут, восстановить дом быстро не удастся. «Крыша покрыта брезентом, но неизвестно, долго ли он выдержит. Мы также пытались закрыть окна», – рассказала Хейди о событиях вторника.

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