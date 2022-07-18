Eesti Gaas: бесплатного газа не будет

По сравнению с Европой Эстония даже в более выигрышной ситуации – в Германии вообще нет СПГ-терминалов.

У нас есть терминал в Клайпеде и будет в Палдиски. Ситуация со снабжением газом у нас однозначно лучше.

– Сколько газа и по какой цене вами уже закуплено на предстоящую зиму?

– Цены привязаны к биржевым ценам Европы, так что точных цифр не смогу назвать. Что касается запасов газа, то у нас есть топливо в латвийском Инчукалнсе – 100 млн кубометров. Кроме того, мы заключили договоры на покупку сжиженного газа в октябре-ноябре – это еще 200 млн кубометров. Так что в сумме у нас уже есть 300 млн кубов, или 3 тераватт/час.

До конца года и даже до конца января 2023 года газовые потребности будут покрыты.

– Будут покрыты потребности всей Эстонии или только клиентов Eesti Gaas?

– В минувшем году Eesti Gaas продал 12 тераватт/часов газа, из которых в Эстонии – только три. Так что на данный момент мы покрываем заключенными договорами потребности всех клиентов Eesti Gaas. Если добавятся клиенты от других продавцов, то нужны будут дополнительные объемы.

– Сколько еще предстоит закупить?