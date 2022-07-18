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Eesti Gaas: ситуация с газом в Эстонии лучше, чем в Европе

Пока не время объявлять ЧС
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Eesti Gaas: ситуация с газом в Эстонии лучше, чем в Европе
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  • В Нарве нет проблем с газом, вопрос в другом
  • Если клиенты не смогут платить, будет как в 90-е
  • Мало ясности по СПГ-терминалу в Палдиски

На фоне ЧС в Нарве, пессимистичных прогнозов экспертов и участников энергорынка компания Eesti Gaas поспешила заверить, что дефицита газа в Эстонии нет – поставки топлива на предстоящий отопительный сезон обеспечены. Насколько надежны полученные гарантии? Станет ли легче потребителю? Исключены ли манипуляции с ценами?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления компании Eesti Gaas Рауль Котов.

Выдержки из беседы:

– Если потребители и предприятия не смогут платить по счетам за газ, ваши действия?

– Известно, что правительство обсуждает план, как помочь населению. Насчет предприятий пока новостей нет. Если клиент не платит за газ, мы за него платить не будем. Бесплатно газ продавать невозможно. Будем думать, как приостановить подачу газа.

– То есть, будете отключать их от газа?

– Да, это один из возможных вариантов. В 97–98 гг. мы поступали так же: неплатежеспособным клиентам газ перекрывали. Такое может случиться и в этом году.

– Может ли в какой-то момент понадобиться объявить ЧС по всей стране?

– На минувшей неделе мы обсуждали такую возможность в Министерстве экономики. С нашей точки зрения, пока еще не время объявлять ЧС. На следующей неделе будет заседание комиссии совместно с Elering, продавцами газа и министерством.

Мы будем настаивать, чтобы пока не объявлять ЧС по всей стране. Поиски дополнительных объемов газа продолжаются, так что не стоит торопиться.

– Как самоуправлениям получить газ по разумной, а не спекулятивной цене?

– Цены на газ нельзя называть спекулятивными. Их диктует мировой рынок. Приобретая газ, мы должны покрыть свои риски, закладывая их в цену. Цифры не возникают просто так, мол, сегодня покупаем по 30, завтра продаем по 150.

Огромной прибыли, спекулятивных цен у предприятий не будет. Разумеется, чем выше потребность в газе, тем дороже он стоит.

– С какими ценами придется считаться потребителям зимой?

– Прогнозы очень изменчивы. На минувшей неделе газ стоил 200 евро за мегаватт, для частного клиента он обходился в 2.20–2.40 евро за кубометр. Это действительно дорого. Сегодня цены немного снизились до отметки в 170 евро за мегаватт, или до 1.90–2.00 евро для частного потребителя.

Однозначно цены будут выше, чем прошлой зимой. Газ будет стоить не менее двух евро за кубометр.

Многое будет зависеть от того, возобновятся ли поставки по «Северному потоку–1», в таком случае давление на цены будет ниже; объемы поставок сжиженного газа тоже имеют значение.

– После заявлений Eesti Gaas о том, что топливо обеспечено на весь отопительный сезон, многие подумали, что теперь станет легче. На поверку же выходит, что это не так. Цены будут драконовскими?

– Часть наших клиентов сначала смотрит на то, есть ли у нас вообще газ, а уже потом интересуется ценой. Есть и такие клиенты, для которых важна только цена, а есть ли газ – это уже вопрос второстепенный. Мы сделаем все возможное, чтобы удержать цены на приемлемом уровне.

– Эксперты предупреждают об ударном росте цен…

– В ситуации, когда российского газа нет на мировом рынке, гарантирован дефицит. Нам придется конкурировать с Китаем и Индией. Это будет влиять не цену сжиженного газа.

По сравнению с Европой Эстония даже в более выигрышной ситуации – в Германии вообще нет СПГ-терминалов.

У нас есть терминал в Клайпеде и будет в Палдиски. Ситуация со снабжением газом у нас однозначно лучше.

– Сколько газа и по какой цене вами уже закуплено на предстоящую зиму?

– Цены привязаны к биржевым ценам Европы, так что точных цифр не смогу назвать. Что касается запасов газа, то у нас есть топливо в латвийском Инчукалнсе – 100 млн кубометров. Кроме того, мы заключили договоры на покупку сжиженного газа в октябре-ноябре – это еще 200 млн кубометров. Так что в сумме у нас уже есть 300 млн кубов, или 3 тераватт/час.

До конца года и даже до конца января 2023 года газовые потребности будут покрыты.

– Будут покрыты потребности всей Эстонии или только клиентов Eesti Gaas?

– В минувшем году Eesti Gaas продал 12 тераватт/часов газа, из которых в Эстонии – только три. Так что на данный момент мы покрываем заключенными договорами потребности всех клиентов Eesti Gaas. Если добавятся клиенты от других продавцов, то нужны будут дополнительные объемы.

– Сколько еще предстоит закупить?

– Общее потребление Эстонии – 5 тераватт/часов. То есть, на всю Эстонию нужно еще 200 млн кубов, или 2 тераватт/час. Eesti Gaas работает над тем, чтобы в первом квартале следующего года закупить еще два корабля сжиженного газа – по 100 млн кубов на каждом. Это позволило бы спать спокойно.

– Это посильная задача?

– Это реально. Две недели назад у нас был тендер, пять фирм со всего мира готовы были предложить нам свой сжиженный газ.

Недостатка в предложении нет. Другой вопрос – есть ли у нас терминал для приема такого газа. Пока СПГ-терминал есть только в литовской Клайпеде.

На четыре страны – это страны Балтии и Финляндия – нужно 60 тераватт/часов газа, а пропускная способность Литвы – только половина этого объема. Так что мы очень ждем окончания строительства терминала в Палдиски. По последней информации, он будет готов в ноябре-декабре этого года.

– Если строительство не завершится к сроку, то доставлять газ будет некуда?

– Для того чтобы заказать корабль со сжиженным газом, нужно указать, в какой терминал его доставить. Пока терминала в Палдиски нет, мы можем его доставить только в Клайпеду.

Мы очень надеемся, что к концу августа будет больше ясности с СПГ-терминалом в Палдиски.

– С кем вы готовы поделиться газом? Могут ли на вас рассчитывать Alexela, Eesti Energia, Utilitas?

– Если взять наших клиентов-партнеров, то с большинством из них заключены договоры до конца года. На новый год они тоже уже заключаются.

С компанией Utilitas мы заключили договор, но только на часть того объема, который им требуется. Переговоры продолжаются.

– А как быть Нарве?

– Мы не участвовали в конкурсе, полагая, что у Eesti Energia есть газ, поскольку концерн участвовал в конкурсах на поставку газа в Латвию. Мы действительно думали, что у них есть газ.

– То есть, для Латвии у них есть газ, а для Нарвы нет?

– Не возьмусь утверждать, но складывалось такое впечатление, что газ у них есть. Тем более, что объемы там требуются небольшие.

Думаю, что вопрос заключается в том, что они хотят использовать сланцевое масло вместо газа.

Поскольку они даже не стали у нас спрашивать, могли бы мы сделать предложение, если будет объявлен повторный конкурс, видимо, они и не хотят приобретать газ.

– Разумно ли было объявлять ЧС в Нарве?

– Если говорить только о снабжении газом, то такой необходимости не было. Если же речь идет о том, что Eesti Energia хотела использовать в своих котлах сланцевое масло и получить для этого спецразрешение, то объявление ЧС – разумная мера. Уверяю, что в Нарве не было проблем с газом.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: кому достанется газ от Eesti Gaas? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Liviana Conti
Студия Postimees: кому достанется газ от Eesti Gaas? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Liviana Conti Фото: Pm
  • Сколько газа и по какой цене закуплено на предстоящую зиму? Сколько еще предстоит закупить?
  • Гарантирована ли надежность поставок? 
  • Как и куда СПГ будет доставляться с Клайпедского терминала?
  • Скажется ли на поставках отсутствие СПГ-терминала в Эстонии?
  • С какими ценами придется считаться потребителям зимой?
  • Почему Eesti Gaas не принимал участие в конкурсе на поставки газа Нарве? Стоило ли объявлять ЧС в городе?
  • Как самоуправлениям получить газ по разумной, а не спекулятивной цене?
  • Исключены ли манипуляции с ценами?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Liviana Conti 

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