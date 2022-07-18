Eesti Gaas: ситуация с газом в Эстонии лучше, чем в Европе

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления компании Eesti Gaas Рауль Котов.
– Если потребители и предприятия не смогут платить по счетам за газ, ваши действия?
– Известно, что правительство обсуждает план, как помочь населению. Насчет предприятий пока новостей нет. Если клиент не платит за газ, мы за него платить не будем. Бесплатно газ продавать невозможно. Будем думать, как приостановить подачу газа.
– То есть, будете отключать их от газа?
– Да, это один из возможных вариантов. В 97–98 гг. мы поступали так же: неплатежеспособным клиентам газ перекрывали. Такое может случиться и в этом году.
– Может ли в какой-то момент понадобиться объявить ЧС по всей стране?
– На минувшей неделе мы обсуждали такую возможность в Министерстве экономики. С нашей точки зрения, пока еще не время объявлять ЧС. На следующей неделе будет заседание комиссии совместно с Elering, продавцами газа и министерством.
Мы будем настаивать, чтобы пока не объявлять ЧС по всей стране. Поиски дополнительных объемов газа продолжаются, так что не стоит торопиться.
– Как самоуправлениям получить газ по разумной, а не спекулятивной цене?
– Цены на газ нельзя называть спекулятивными. Их диктует мировой рынок. Приобретая газ, мы должны покрыть свои риски, закладывая их в цену. Цифры не возникают просто так, мол, сегодня покупаем по 30, завтра продаем по 150.