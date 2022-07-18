Эстонский союз топливных фирм в своем опровержении обвинения в картельном сговоре, выдвинутого экспертом по транзиту Райво Варе, утверждает, что снижение акцизного сбора на топливо не увеличит прибыль заправочных фирм, и призывает Департамент конкуренции выяснить правду.
Топливные фирмы ответили Райво Варе: обвинение в картельном сговоре пусть проверяет Департамент конкуренции
«К сожалению, в последнее время в обществе звучали необоснованные и жесткие обвинения в отношении конкурентной ситуации на эстонском топливном рынке. К сожалению, такая постановка вопроса существенно смещает фокус - эстонским потребителям топлива приходится нести одну из самых высоких бензин в Европейском Союзе налоговых нагрузок на автомобильный. Информация Налогово-таможенного департамента о продажах показывает, что пропорционально больше страдают именно жители более бедных регионов, поэтому нерешительность государства негативно влияет на конкурентоспособность и средства к существованию жителей сельской Эстонии», — написал председатель союза Март Раамат.
В Эстонии, по его словам, акциз на топливо был снижен один раз, и утверждение о том, что снижение акциза увеличит прибыль топливных компаний, не имеет под собой никаких оснований. «Весной 2020 года, после снижения акциза на дизтопливо, все налоговые поступления сразу достигли отпускных цен АЗС, и цены оставались на одном уровне целых четыре месяца, несмотря на то, что в это же время цены на топливо на мировом рынке выросли на 10 центов», - сказал Раамат.
«Для того, чтобы развеять любые необоснованные сомнения относительно конкурентной ситуации на топливном рынке, которые высказывают как политики, так и «эксперты», представительная организация топливного сектора призывает Департамент конкуренции как уполномоченный государством институт тщательно изучить конкуренцию и ценообразование на рынке топлива. Мы надеемся, что компетентное учреждение сможет опровергнуть спекуляции на уровне теорий заговора, которые распространяются в обществе», - сказал глава союза.
По словам экономического эксперта Райво Варе, акциз на топливо не может быть снижен, потому что на эстонском топливном рынке правит картель, который просто присвоил бы себе разницу от падения цен. «Снизить налог с оборота на основные продукты питания и довести акциз до минимума спокойно можно было бы сразу. Однако акциз на топливо не может быть снижен, поскольку на рынке топлива в Эстонии существует картельный сговор. Давайте называть вещи своими именами, налоговая разница просто кладется в карман владельца», — сказал Варе в интервью Pealinn.