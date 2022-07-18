Топливные фирмы ответили Райво Варе: обвинение в картельном сговоре пусть проверяет Департамент конкуренции

«К сожалению, в последнее время в обществе звучали необоснованные и жесткие обвинения в отношении конкурентной ситуации на эстонском топливном рынке. К сожалению, такая постановка вопроса существенно смещает фокус - эстонским потребителям топлива приходится нести одну из самых высоких бензин в Европейском Союзе налоговых нагрузок на автомобильный. Информация Налогово-таможенного департамента о продажах показывает, что пропорционально больше страдают именно жители более бедных регионов, поэтому нерешительность государства негативно влияет на конкурентоспособность и средства к существованию жителей сельской Эстонии», — написал председатель союза Март Раамат.

В Эстонии, по его словам, акциз на топливо был снижен один раз, и утверждение о том, что снижение акциза увеличит прибыль топливных компаний, не имеет под собой никаких оснований. «Весной 2020 года, после снижения акциза на дизтопливо, все налоговые поступления сразу достигли отпускных цен АЗС, и цены оставались на одном уровне целых четыре месяца, несмотря на то, что в это же время цены на топливо на мировом рынке выросли на 10 центов», - сказал Раамат.

«Для того, чтобы развеять любые необоснованные сомнения относительно конкурентной ситуации на топливном рынке, которые высказывают как политики, так и «эксперты», представительная организация топливного сектора призывает Департамент конкуренции как уполномоченный государством институт тщательно изучить конкуренцию и ценообразование на рынке топлива. Мы надеемся, что компетентное учреждение сможет опровергнуть спекуляции на уровне теорий заговора, которые распространяются в обществе», - сказал глава союза.