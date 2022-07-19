Глава сети дешевых магазинов A1000 Market Тармо Лауринг в ответ на недавнее заявление Райво Варе в адрес топливных компаний сказал, что считает крайне странным, как на всех крупных заправках тарифы постоянно практически цент в цент совпадают и никто годами не пытался предложить более низкую цену, чем у конкурентов.
Глава торговой сети: на топливном рынке Эстонии уже десять лет нет нормальной конкуренции
По словам торговца, очень трудно понять, как сети заправок так одинаково формируют цены. «Если посмотреть на скидки, предлагаемые крупным клиентам, есть зазор примерно в двадцать центов, что свидетельствует, что маржа, требуемая от обычного человека, по-прежнему очень высока, и на самом деле конкуренция не работает», – сказал Лауринг.
«В других странах есть существенные различия между ценами как сетей, так и станций. Однако цены в Эстонии везде одинаково высокие, и, к сожалению, Латвия составляет практически единственную конкуренцию нашему топливному рынку», – добавил Лауринг.
Экономический эксперт Райво Варе недавно заявил, что акциз на топливо не может быть снижен, потому что на эстонском топливном рынке правит картель, который просто присвоил бы себе разницу от падения цен. Эстонский союз топливных фирм, объединяющий топливные компании, призвал Департамент конкуренции проверить «необоснованные и резкие» обвинения Варе.
По словам Лауринга, Департамент конкуренции, безусловно, следит за сетями заправок, но, по его мнению, картель – это очень скрытая форма преступления, которую трудно выявить. «Достаточно и просто того, если между сетями есть понимание того, что ни одна из крупных сетей не будет конкурировать друг с другом по цене», – сказал Лауринг, который считает, что с точки зрения торговли это аномальная ситуация.
По оценке руководителя A1000 Market, новым участникам также сложно выйти на топливный рынок. «Для предотвращения мошенничества государство установило очень высокий гарантийный взнос, и таким образом отдельные крупные игроки могут делить рынок и вместе повышать цену. В настоящее время Эстонский союз топливных фирм, представляющая сети АЗС, борется за снижение акцизного сбора на топливо, но я полностью согласен с Райво Варе в том, что, глядя на нынешнюю ценовую политику, торговцы просто отправят эти деньги себе в карман. То же самое произошло в розничной торговле несколько лет назад, когда акциз на алкоголь был снижен, но цены в большинстве магазинов фактически не снизились», – добавил Лауринг.