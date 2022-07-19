Глава торговой сети: на топливном рынке Эстонии уже десять лет нет нормальной конкуренции

По словам торговца, очень трудно понять, как сети заправок так одинаково формируют цены. «Если посмотреть на скидки, предлагаемые крупным клиентам, есть зазор примерно в двадцать центов, что свидетельствует, что маржа, требуемая от обычного человека, по-прежнему очень высока, и на самом деле конкуренция не работает», – сказал Лауринг.

«В других странах есть существенные различия между ценами как сетей, так и станций. Однако цены в Эстонии везде одинаково высокие, и, к сожалению, Латвия составляет практически единственную конкуренцию нашему топливному рынку», – добавил Лауринг.

Экономический эксперт Райво Варе недавно заявил, что акциз на топливо не может быть снижен, потому что на эстонском топливном рынке правит картель, который просто присвоил бы себе разницу от падения цен. Эстонский союз топливных фирм, объединяющий топливные компании, призвал Департамент конкуренции проверить «необоснованные и резкие» обвинения Варе.

По словам Лауринга, Департамент конкуренции, безусловно, следит за сетями заправок, но, по его мнению, картель – это очень скрытая форма преступления, которую трудно выявить. «Достаточно и просто того, если между сетями есть понимание того, что ни одна из крупных сетей не будет конкурировать друг с другом по цене», – сказал Лауринг, который считает, что с точки зрения торговли это аномальная ситуация.