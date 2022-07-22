Глава британской разведки: «Россия вот-вот выдохнется в Украине»

Россия столкнулась с «эпическими провалами» в своих первоначальных целях после нападения на Украину. Москве не удалось ни устранить президента Зеленского, ни захватить Киев, ни посеять раздор на Западе, заявил шеф британской разведки, выступая на Форуме безопасности в США.

«По нашим оценкам, в ближайшие несколько недель русским будет все труднее находить рабочую силу и технику, — цитирует Мура 22 июля Би-Би-Си. — Им придется как-то остановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар».

По оценкам главы МИ-6 вторжение Путина в Украину стало «самым вопиющим неприкрытым актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». Недавние успехи России были «крошечными», ВС РФ «вот-вот выдохнутся», заявил Мур.

Глава МИ-6 уточнил, что успех Украины на поле боя станет «важным напоминанием остальной Европе о том, что эту кампанию можно выиграть», особенно в преддверии зимы, когда ожидаются проблемы с энергобезопасностью.

В качестве примера успешного сдерживания России вне фронта Мур напомнил про высылку около 400 российских разведчиков, работаывших под прикрытием в Европе, что наполовину уменьшило возможности Москвы по шпионажу на континенте.

Накануне глава разведки США Уильям Бернс сообщил, что по данным ЦРУ Россия в Украине потеряла 15 000 военных убитыми и втрое больше ранеными.