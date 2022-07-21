Россия в Украине потеряла 15 тысяч убитыми и втрое больше ранеными

«По последним оценкам разведывательного сообщества США, около 15 тысяч (российских военнослужащих) убиты и, возможно, в три раза больше раненых. Таким образом, потери весьма значительны», – цитирует Reuters выступление Бернса на Форуме по безопасности в Аспене, Колорадо.

Директор ЦРУ отметил, что потери Украины «наверное, чуть меньше». «Но, знаете ли, значительные потери», – сказал Уильям Бернс.

По данным Генштаба ВСУ, на 20 июля Россия потеряла убитыми и ранеными 38 750 человек. Свои потери украинская армия не разглашает.

Российская Федерация также не сообщает о своих потерях. Последний раз подчиненные Сергея Шойгу давали эти цифры в конце марта – 1351 убитый российский военный, еще 3825 раненых.

В начале июля журналистам удалось установить имена 4500 российских военных, погибших в Украине.

После того, как Россия потеряла большое количество кадровых военных, в российских регионах чиновники стали открыто приглашать мужчин в наемники. Кремль отрицал, что существует так называемый «собянинский полк», где наемникам платят от 3300 евро в месяц из государственной казны.

В минувшую среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расширяет географию войны. Однако, по данным директора ЦРУ, на данный момент концентрация российских военных на Донбассе свидетельствует о том, что Кремль извлек тяжелые уроки из неудач в начале кампании, когда Москва затормозила в своем наступлении на Киев.

«То, что сделали российские военные, – это отступление к более удобному способу ведения войны. Они используют свои преимущества и огневую мощь дальнего действия, чтобы уничтожать украинские цели и компенсировать слабость живой силы, которую они все еще испытывают», – сказал Бернс.

На фоне громких кадровых решений Владимира Зеленского, который, в том числе, меняет главу СБУ, Уильям Бернс отметил, что ЦРУ активно работает с Киевом.

«Мы делимся с украинскими службами и украинским руководством довольно значительными объемами разведывательных данных, которые они очень эффективно используют», – сказал шеф американской разведки.

Эксперты отмечают, что Киеву крайне необходимы новые вооружения Запада, чтобы избежать расширения зоны российской оккупации и возвращения ВС РФ в регионы, где ВСУ удалось отбиться весной.