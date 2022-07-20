«И Херсонская, и Запорожская области, и ряд других территорий». Россия расширяет цели войны в Украине

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР (так называемые «народные республики» Донбасса, которые признает лишь РФ, ее сателлиты в Грузии, Сирия и КНДР – прим.ред.), это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», – цитирует в среду Лаврова издание Meduza.

После того, как российская армия весной увязла в наступлении на Киев, Харьков и Чернигов, потеряв большое количество техники и военнослужащих, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВС РФ сосредоточат усилия на захвате Луганской и Донецкой областей.

Что конкретно хотел сказать Лавров, остается загадкой, так как Херсонская область и Запорожье в значительной части контролируются Москвой уже несколько месяцев. Впрочем, реплика главы внешнеполитического ведомства Кремля была увязана с вопросом поставки новых видов вооружений Киеву со стороны Запада. По словам Лаврова, если Киев получит новые дальнобойные вооружения, российская армия будет и дальше пересматривать географию войны.

«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский, или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», – сказал Лавров.

В июне США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, что позволило ВСУ наносить удары глубоко в тылу ВС РФ. Украинским военным удалось уничтожить крупные склады боеприпасов российских военных. Продвижение ВС РФ на территории Донбасса замедлилось.

На этом фоне стало известно, что российские политтехнологи активно готовятся к проведению процедур, необходимых для вхождения оккупированных украинских регионов и районов в состав РФ. Пророссийские военные администрации на захваченных территориях ранее неоднократно заявляли, что подобные референдумы могут пройти уже осенью. По данным петербургского издания «Фонтанка.ру» заниматься подготовкой этих плебисцитов отправлены в том числе политтехнологи из Санкт-Петербурга.